Подозреваемый в убийстве директора колледжа и адвоката под Тулой признал вину

Telegram-канал 112 уточнил, что злоумышленник занял у Архипова и Аксенова «серьезную сумму» денег, но отдавать не захотел и «просто расстрелял своих кредиторов». Baza добавила, что Архипов и Аксенов «звали с собой в бизнес и на разборку еще одного человека, но он отказался от участия».