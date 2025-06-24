Около 400 москвичей приступают к переселению в жилой комплекс на Спортивной улице по программе реновации

В Троицком административном округе жители четырех старых домов приступают к поэтапному переселению по программе реновации. Они переедут в новый комплекс на Спортивной улице (дома 3 и 5). Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«Около 400 жителей из двух старых домов на Спортивной улице и еще двух на Лесной и Пионерской улицах приступают к поэтапному переселению в жилой комплекс, возведенный по программе реновации. На первом этаже открыт центр информирования, в котором горожане могут получить необходимую помощь на всех этапах переезда. После завершения переселения на его месте появятся объекты социально-бытового назначения, например аптека, магазины или досуговый центр для детей. Всего по программе реновации в Троицком административном округе в новые квартиры предстоит переселить около 10 тысяч москвичей из 104 домов», — рассказал Владимир Ефимов.
Жилой комплекс возвели в районе с развитой городской инфраструктурой. Неподалеку расположены учебные заведения, объекты здравоохранения, музей гимназии имени Н. В. Пушкова, а также магазины и кафе.
Во дворе провели озеленение, оборудовали детскую площадку с безопасным покрытием, спортивную зону и два пространства для отдыха. Кроме того, там установили камеры видеонаблюдения и объекты наружного освещения.
«Суммарно в двух корпусах жилого комплекса на Спортивной улице — 240 квартир с готовой улучшенной отделкой. Их общая площадь составляет свыше 13 тысяч квадратных метров. Жилой комплекс возвели с учетом принципов безбарьерной среды. Вестибюли и лифтовые холлы расположены на одном уровне, без высоких ступенек, а пешеходные проходы во дворе спроектированы так, чтобы комфортно было передвигаться в том числе маломобильным гражданам. В подъездах смонтированы лифты, оборудованы комнаты для консьержей и помещения для хранения колясок и велосипедов. Для того чтобы переезд жителей в новые квартиры был действительно комфортным, город бесплатно предоставляет участникам программы реновации услуги грузчиков и автомобиль. Сервисом “Помощь в переезде” можно воспользоваться самостоятельно на портале mos.ru либо в центре информирования по переселению», — добавил Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
Первыми письма с предложениями равнозначных квартир получили более 80 жителей дома 6 на Спортивной улице, отметила Екатерина Соловьева, Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента городского имущества. К осмотру жилья горожане приступили 18 июня. На этой неделе к ним присоединятся 60 москвичей из дома 7 на Пионерской улице. В начале июля осматривать жилье начнут еще более 250 горожан из дома 5 на Лесной улице и дома 8 на Спортивной улице.
С оформлением документов в центре информирования по переселению участникам программы реновации помогают в том числе сотрудники столичного Департамента городского имущества. Для подготовки проекта договора жителям необходимы копии личных и правоустанавливающих документов. Москвичи, имеющие полную учетную запись на портале mos.ru, могут загрузить их онлайн через суперсервис «Переезд по программе реновации». Он становится доступен, как только в личный кабинет поступает уведомление о начале переселения.
Как отметили в столичном Департаменте информационных технологий, подготовиться к планируемому переезду поможет общая инструкция, доступная в суперсервисе «Переезд по программе реновации» на портале mos.ru. С ее помощью можно узнать, как все организовать, получить информацию о необходимых документах для оформления договора, а также воспользоваться ссылками на полезные услуги. Если настроить параметры переезда, в суперсервисе появится возможность ознакомиться с инструкцией для конкретной жизненной ситуации.
Ранее Мэр Москвы рассказал, что в программу реновации включили еще 131 площадку для строительства домов.
С марта по май правообладателями жилья по программе реновации стали около 10,2 тысячи горожанПрограмма реновации: в мае около 3,5 тысячи москвичей получили квартиры в новостройках.
Программу реновации утвердили в августе 2017 года. Она касается около миллиона москвичей и предусматривает расселение 5176 домов. Сергей Собянин поручил увеличить темпы реализации программы реновации в два раза.
Москва — один из лидеров среди регионов по объемам строительства. Высокие темпы возведения жилья соответствуют целям и инициативам национального проекта «Инфраструктура для жизни».