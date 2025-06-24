Около 400 москвичей приступают к переселению в жилой комплекс на Спортивной улице по программе реновации

«Суммарно в двух корпусах жилого комплекса на Спортивной улице — 240 квартир с готовой улучшенной отделкой. Их общая площадь составляет свыше 13 тысяч квадратных метров. Жилой комплекс возвели с учетом принципов безбарьерной среды. Вестибюли и лифтовые холлы расположены на одном уровне, без высоких ступенек, а пешеходные проходы во дворе спроектированы так, чтобы комфортно было передвигаться в том числе маломобильным гражданам. В подъездах смонтированы лифты, оборудованы комнаты для консьержей и помещения для хранения колясок и велосипедов. Для того чтобы переезд жителей в новые квартиры был действительно комфортным, город бесплатно предоставляет участникам программы реновации услуги грузчиков и автомобиль. Сервисом “Помощь в переезде” можно воспользоваться самостоятельно на портале mos.ru либо в центре информирования по переселению», — добавил Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.