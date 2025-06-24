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Землетрясение зарегистрировали казахстанские сейсмологи

24 июня 2025 года Национальный научный центр сейсмологических наблюдений и исследований распространил информацию о зарегистрированном землетрясении, сообщает Zakon.kz.

Источник: wikimedia

Сетью сейсмических станций в 11:36 час. по времени Астаны зарегистрировано землетрясение на территории Таджикистана, в 632 км на юго-запад от Алматы.

Сведений об ощутимости в Казахстане нет.