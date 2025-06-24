Рэпер Тайлер раскритиковал людей, которые пишут подкасты

Рэпер Тайлер, The Creator, известный своей бескомпромиссной позицией в вопросах стиля и культуры, в свежем интервью изданию The Cut раскритиковал подкаст-бум последних лет.
Сейчас у каждого микрофон, но не у всех есть мозги. Мы даем платформу людям, которым просто хочется внимания. Они говорят глупости, и за ними идут другие такие же. Это отвратительно.
Артист уверен: общество теряет фокус на настоящем.
«Где люди с реальными навыками? Нам нужны электрики, барабанщики, учителя. А не очередные “эксперты” в наушниках».
По его словам, переизбыток мнений не делает нас умнее. Он считает, что доступ к записи подкастов должен быть у тех, кто действительно может что-то сделать, а не просто разглагольствовать.
Несмотря на свою антипатию к формату, музыкант назвал два подкаста, которые считает стоящими — Deante Kyle и The Cutting Room Floor. Остальные, по его словам, «просто шум».
Тайлер также отметил, что современные медиа стали слишком размытыми. Многосторонность вредит аутентичности:
Ты подписался на страницу про итальянские тачки, а они выкладывают кантри-песни. Ничего не выдерживает тематику.
Он считает, что в погоне за охватами платформа теряет суть, а публика — ориентиры. При этом артист подчеркивает: он не навязывает своё мнение.
«Есть люди, которым не нравится, как я одеваюсь. Ну и пусть. Я тоже не хочу выглядеть, как они. Так что все по-честному».