Рэпер Тайлер раскритиковал людей, которые пишут подкасты

По его словам, переизбыток мнений не делает нас умнее. Он считает, что доступ к записи подкастов должен быть у тех, кто действительно может что-то сделать, а не просто разглагольствовать.

Несмотря на свою антипатию к формату, музыкант назвал два подкаста, которые считает стоящими — Deante Kyle и The Cutting Room Floor. Остальные, по его словам, «просто шум».

Тайлер также отметил, что современные медиа стали слишком размытыми. Многосторонность вредит аутентичности: