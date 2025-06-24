Генпрокурор Швед назвал четыре самых коррумпированных отрасли в Беларуси

Генеральный прокурор Андрей Швед назвал четыре самых коррумпированных отрасли в Беларуси, пишет БелТА.
По словам генпрокурора, наиболее количество преступлений коррупционной направленности совершается в следующих отраслях: торговле, промышленности, строительстве, сельском хозяйстве.
Сообщается, что руководители соответствующих министерств и ведомств во время Республиканского координационного совещания доложат о принимаемых мерах. Однако в Генеральной прокуратуре считают, что меры явно недостаточны.
Ранее генпрокурор Беларуси Андрей Швед высказался о коррупционных преступлениях: Неприкасаемых нет.
Тем временем прокуратура раскрыла подробности гибели 190 коров на предприятии под Докшицами.
Кстати, ученые сказали о появлении нового аллергенного растения в Беларуси.