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Генпрокурор Швед назвал четыре самых коррумпированных отрасли в Беларуси

Генпрокурор Беларуси сказал про самые коррумпированные отрасли.

Источник: Комсомольская правда

Генеральный прокурор Андрей Швед назвал четыре самых коррумпированных отрасли в Беларуси, пишет БелТА.

По словам генпрокурора, наиболее количество преступлений коррупционной направленности совершается в следующих отраслях: торговле, промышленности, строительстве, сельском хозяйстве.

Сообщается, что руководители соответствующих министерств и ведомств во время Республиканского координационного совещания доложат о принимаемых мерах. Однако в Генеральной прокуратуре считают, что меры явно недостаточны.

Ранее генпрокурор Беларуси Андрей Швед высказался о коррупционных преступлениях: Неприкасаемых нет.

Тем временем прокуратура раскрыла подробности гибели 190 коров на предприятии под Докшицами.

Кстати, ученые сказали о появлении нового аллергенного растения в Беларуси.