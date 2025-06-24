В Театре Моссовета завершилось прощание с Валентиной Талызиной

Валентина Талызина родилась 22 января 1935 года в Омске. В кино дебютировала в 1963-м, сыграв роль следователя-практиканта Инны в картине Леонида Аграновича и Владимира Семакова «Человек, который сомневается». Исполнила более 40 центральных и главных ролей на сцене Театра Моссовета, еще более ста — в кино и телефильмах.