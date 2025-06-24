Минтуризма Башкирии: туристы из республики, которые застряли в ОАЭ, смогли покинут страну

Ситуация с туристами из Башкирии, застрявшими в Объединенных Арабских Эмиратах из-за отмены авиарейсов, разрешилась. Как сообщила глава Министерства туризма и предпринимательства республики Зухра Гордиенко, на сегодняшний день все жители региона покинули страну.
Напомним, ранее авиакомпании FlyDubai и Air Arabia отменили рейсы в Уфу и обратно в связи с ситуацией на Ближнем Востоке, из-за чего 144 туриста не смогли вернуться домой в запланированные сроки. Федеральные туроператоры, включая Fun&Sun, Coral Travel и Pegas Touristik, организовали вывоз граждан через другие российские города, преимущественно Москву и Екатеринбург.
На время решения транспортных вопросов туристов разместили в отелях, обеспечив питанием и всем необходимым.
Тем временем, как уточняет Росавиация, Air Arabia продлила отмену регулярных рейсов в Россию до 30 июня включительно.
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