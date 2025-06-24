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Минтуризма Башкирии: туристы из республики, которые застряли в ОАЭ, смогли покинут страну

Застрявшие в ОАЭ туристы из Башкирии покинули страну.

Источник: Комсомольская правда

Ситуация с туристами из Башкирии, застрявшими в Объединенных Арабских Эмиратах из-за отмены авиарейсов, разрешилась. Как сообщила глава Министерства туризма и предпринимательства республики Зухра Гордиенко, на сегодняшний день все жители региона покинули страну.

Напомним, ранее авиакомпании FlyDubai и Air Arabia отменили рейсы в Уфу и обратно в связи с ситуацией на Ближнем Востоке, из-за чего 144 туриста не смогли вернуться домой в запланированные сроки. Федеральные туроператоры, включая Fun&Sun, Coral Travel и Pegas Touristik, организовали вывоз граждан через другие российские города, преимущественно Москву и Екатеринбург.

На время решения транспортных вопросов туристов разместили в отелях, обеспечив питанием и всем необходимым.

Тем временем, как уточняет Росавиация, Air Arabia продлила отмену регулярных рейсов в Россию до 30 июня включительно.

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