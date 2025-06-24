Минтуризма Башкирии: туристы из республики, которые застряли в ОАЭ, смогли покинут страну

Напомним, ранее авиакомпании FlyDubai и Air Arabia отменили рейсы в Уфу и обратно в связи с ситуацией на Ближнем Востоке, из-за чего 144 туриста не смогли вернуться домой в запланированные сроки. Федеральные туроператоры, включая Fun&Sun, Coral Travel и Pegas Touristik, организовали вывоз граждан через другие российские города, преимущественно Москву и Екатеринбург.