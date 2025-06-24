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The Prodigy выложили в соцсетях кавер калининградского музыканта

Уличный исполнитель Киберпаша сыграл на ярко-розовом синтезаторе Casio композицию Omen британской группы.

Алена Соколова
Автор Новости Mail

Настоящее имя музыканта — Павел. Видео, которое взорвало Сеть, сняли 15 июня. В ролике видно, как случайные прохожие восторгаются талантом Киберпаши, кто-то даже танцует под мелодию.

Рилс с кавером набрал более 1,7 миллиона просмотров. Авторы оригинального трека — The Prodigy — репостнули ролик с эмодзи с огнем.

Но на этом история не закончилась. После Киберпаше написал голландский продюсер Теун де Круиф, известный по работе с Йостом Кляйном — участником «Евровидения-2024». Мужчина предложил калининградцу совместно записать трек.

«Тебе нужны свои сольные темы, ха-ха», — посоветовал Круиф. Продюсер даже поинтересовался, насколько просто добраться до Калининграда из Польши, и отметил, что был бы рад приехать к музыканту на выходные.