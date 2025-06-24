Вертолет Ми-6: история рекордсмена из СССР

Длина фюзеляжа

33,165 м



Высота

9,1 м



Взлетный вес

Нормальный — 40 тонн, максимум — 42 тонны, предельный — 44 тонны



Максимальный груз

При максимальной заправке — девять тонн, при ограниченной (за вычетом четырех тонн) — 12 тонн, на внешней подвеске — восемь тонн



Двигатели

Два ГТД Д-25В



Максимальная скорость

250 км/ч — на высоте 50 м при максимуме загрузки, 300 км/ч — на высоте 50 м



Максимальная высота полета

4500 м



Крейсерская скорость

200—250 км/ч



Максимальная дальность

580 км — при высоте 500 м (груз 40 тонн), 605 км — при высоте от 2000 до 3000 м (груз 40 тонн)



Экипаж

Шесть человек: командир и правый летчик, штурман и радист, ботовые техник и механик



Пассажировместимость

До 60 человек или носилки на 41 раненого

