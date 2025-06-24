Вертолет Ми-6: история рекордсмена из СССР

Собрали ключевые данные о легендарном вертолете. В материале — его модификации и технические характеристики, военные конфликты с участием Ми-6, а также самые интересные факты.
Что из себя представляет вертолет Ми-6
Ми-6 — это тяжелый многоцелевой вертолет СССР с классической схемой компоновки, разработан ОКБ-329. Впервые поднялся в небо в 1957 году, а его серийное производство началось в 1959-м. Выпускали Ми-6 вплоть до 1980 года, пока на смену ему не пришел Ми-26.
Машину создали для переброски десантников и техники ВДВ: БТР, артиллерии, АТ-Л и грузовиков. Кроме того, появился борт Ми-6 на заре обновленной концепции применения сил ВДВ, когда на смену высадкам с парашютами пришла доставка личного состава на линию огня.
В годы ракетного противостояния Ми-6 дооборудовали для переброски тактических ракетных комплексов «Луна-МВ». Он придавал системе, как и армии, рекордную мобильность, и в группе с Ан-12 представлял транспортный компонент ракетных комплексов.
Ми-6 поднимал в воздух восемь тонн на внешней подвеске и до 12 тонн в грузовой кабине. Экипаж Ми-6 в версии для ВВС вмещает шесть человек: командира, правого летчика, штурмана, радиста, а также техника и механика.
История создания вертолета Ми-6
В 1952 году в бюро ОКБ-329 стартовали исследования по строительству нового тяжелого вертолета. Определяющей характеристикой стала грузоподъемность винтокрылой машины для перевозки техники ВДВ: вертолет должен был доставлять от шести до 11,5 тонны груза.
Самым оптимальным решением стало применение газодинамической части мотора ТВ-2. Основное назначение машины — высадка десанта, и для бойцов устанавливался пулемет А-12,7. При этом грузовой отсек предусматривал перевозку автомобилей, АСУ-57, артиллерии, БТР-152, а позднее — и оперативно-тактических ракет.
В 1957 году началась подготовка к летным испытаниям, и 5 июня летчик Рафаил Капрэлян впервые оторвал Ми-6 от земли. Через год на летный экземпляр установили оборудование и крыло, а позднее, в 1962 году, гражданскую версию Ми-6 испытали в НИИ ГВФ.
Конструкция вертолета Ми-6
Ми-6 состоит из системы управления, планера, двигательной и вентиляторной установки, двух винтов — несущего и хвостового, а также трансмиссии.
Носовая часть — это органы управления системами вертолета, места экипажа и вспомогательное оборудование. Кабина летчиков отделена сдвижными дверями от мест штурмана и техника. Под полом штурманской кабины есть пулеметная установка НУВ-1МК.
Центральная часть — это грузовая кабина, а также переходящая в хвостовую балку часть фюзеляжа. Вмещает до 60 десантников или до 41 пары носилок для раненых. Чтобы сохранить экипаж при атаке противника, на Ми-6 ставили 12 бронеплит, но защищены от огня были только летчики и штурман.
Хвостовой отсек — здесь проходит вал хвостового винта, а также тросы управления стабилизатором и винтом.
В силовую установку Ми-6 включены редуктор Р-7 и два мотора Д-25 В, расположенные над грузовой кабиной. Моторы имеют трубчато-кольцевую камеру сгорания, над ними вмонтирован блок охлаждения, продумана система отопления. Ми-6 хорошо электрифицирован.
В круг решаемых Ми-6 задач входят переброска десанта с военной техникой, оборудования и ГСМ, эвакуация и пожаротушение. При дооборудовании вертолет мог использоваться как общевойсковой командный центр. В соответствии с задачами Ми-6 оснащали:
- внешней подвеской;
- пассажирскими сидениями;
- дополнительными и подвесными баками для топлива;
- такелажно-швартовочным, либо санитарным оборудованием.
Технические характеристики вертолета Ми-6
Великая Отечественная война выявила низкую эффективность высадки десанта с парашютами, и альтернатива предполагала доставку бойцов и техники к передовой на вертолетах. Для этих целей нужна была грузоподъемная машина, и Ми-6 сыграл соответствующую роль в военно-транспортной авиации. Отметим основные его характеристики.
|Длина фюзеляжа
|33,165 м
|Высота
|9,1 м
|Взлетный вес
|Нормальный — 40 тонн, максимум — 42 тонны, предельный — 44 тонны
|Максимальный груз
|При максимальной заправке — девять тонн, при ограниченной (за вычетом четырех тонн) — 12 тонн, на внешней подвеске — восемь тонн
|Двигатели
|Два ГТД Д-25В
|Максимальная скорость
|250 км/ч — на высоте 50 м при максимуме загрузки, 300 км/ч — на высоте 50 м
|Максимальная высота полета
|4500 м
|Крейсерская скорость
|200—250 км/ч
|Максимальная дальность
|580 км — при высоте 500 м (груз 40 тонн), 605 км — при высоте от 2000 до 3000 м (груз 40 тонн)
|Экипаж
|Шесть человек: командир и правый летчик, штурман и радист, ботовые техник и механик
|Пассажировместимость
|До 60 человек или носилки на 41 раненого
|Вооружение
|НУВ-1М(К) — пулемет А-12,7
Вооружение вертолета Ми-6
Переброска десанта к линии огня на Ми-6 позволила сократить риски ударов ПВО по бортам на подлете. Бойцы сразу получали все оснащение и могли быстро восполнить запасы. Рассмотрим оборудование и вооружение вертолета.
1. Пулеметная установка НУВ-1М (К) — ставилась в штурманской кабине. Пулемет калибра 12,7 мм А-12,7 весил 25 кг, его скорострельность — 1 100 выстрелов в минуту.
2. Две кассеты ЭКСП-39 — предназначались для отстрела сигнальных ракет.
3. Сидения на 60 человек, либо носилочные крепления на 41 раненого.
4. Парашюты С-4.
Модификации вертолета Ми-6
Базовую версию Ми-6 не раз модернизировали под разный спектр задач. Среди них — и постановка радиопомех, и поисково-спасательные работы, и тушение пожаров, и противолодочная оборона, и многое другое.
1. Ми-6А — эта базовая версия была собрана в 1971 году в ходе множественных доработок.
2. Ми-6ТЗ — заправщик ГСМ для авиатехники и сухопутных войск.
3. Ми-6АТЗ — этот топливозаправщик доставлял до 7400 литров горючего. Серийно выпускался с 1973 года.
4. Ми-6П — пассажирская версия появилась в одном экземпляре в 1965 году на парижском авиасалоне. Не применялась по назначению.
5. Ми-6ПЖ и Ми-6ПЖ-2 — модификация для тушения возгораний рассчитана на перевозку 12 тонн воды. Была продемонстрирована на парижской выставке. В 1967 году первый экземпляр потерпел крушение при пожаротушении во Франции. Второй вертолет в 1972 году тушил лесные пожары в Московской области.
6. Ми-6ВКП — это командный пункт управления. Особенность машины — полноценное развертывание пункта командования требовало посадки Ми-6ВКП.
7. Ми-6ПРТБВ — эта ракетно-техническая база транспортировала боевые части и вела подготовку к пуску из ОТРК. С 1960 года стояли на вооружении 340 вертолетного полка.
8. Ми-6ПП — это постановщик помех, применяемый для системы АВАКС, а также радиотехнической разведки. Не производился серийно.
9. Ми-6М — борт противолодочной обороны. В 1958 году один вертолет переоборудовали под средства поражения подлодок, на другом же отрабатывали опускаемую гидроакустическую станцию. Позже одноименный проект запустили в рамках строительства сверхтяжелого В-12.
10. Ми-6РВК — этот ракетно-вертолетный комплекс доставлял облегченную ракетную систему «Луна-МВ». К его эксплуатации приступили в 1965 году.
Сравнение Ми-6 с другими вертолетами
Ми-6 — революционная машина, заложившая основу для развития тяжелых вертолетов. Сравним его с другими винтокрылыми моделями.
Сравнение Ми-6 с Ми-26
Вертолет Ми-26 — рекордсмен по грузоподъемности и сверхтяжелый гигант, совершенствующий идеи предшественника. Его максимальный взлетный вес больше чем у Ми-6 на 12 тонн, а грузоподъемность выше на 8 тонн.
Пассажировместимость также выше — 70 десантников или 85 солдат. Двигатели Ми-26 мощнее, а несущий винт этой модели имеет восемь лопастей против пяти у Ми-6. При этом Ми-26 не имеет крыльев, поскольку аэродинамику машины оптимизировали для подъемной силы от несущего винта.
Сравнение Ми-6 с Ка-22
Экстравагантный Ка-22 не выдержал конкуренции с Ми-6, который хоть и несколько уступал ему в скорости, но поднимал больше груза — до 12 тонн против 8 тонн. Схема винтокрыла Ка-22 считалась революционной, поэтому и отставала от Ми-6 с классической схемой.
Ка-22 развивал максимальную скорость 370 км/ч, в то время как Ми-6 поставил рекорд в 340 км/ч. Модели Ми-6 и Ка-22 выполнены из одного металла и имеют одинаковые двигатели, однако Ка-22 легче более чем на тонну.
Применение вертолета Ми-6 в боевых действиях
Вертолеты Ми-6 активно задействовали в годы войны в Афганистане, замечали их и в других вооруженных конфликтах. ВС России использовали Ми-6 до 2002 года.
1. Шестидневная война (1967 год). Машины Ми-6 вступили в бой в ходе конфликта на Ближнем востоке, потери ВВС Египта составили 10 единиц. Вертолеты сожгли на земле силы Израиля.
2. Афганская война (1979—1989). Ми-6 перевозил десант, военную технику и грузы, эвакуировал раненых.
3. Вьетнамская война (1955—1975). Ми-6 использовали ВВС Северного Вьетнама для перевозки боевых самолетов МиГ-17 и МиГ-21, спасая таким образом технику от бомбежек.
4. Первая чеченская война (1994—1996). Вертолеты Ми-6 задействовали для решения специальных и десантно-транспортных задач. Машины доставляли боекомплект на передовую, забирали раненых и убитых.
Интересные факты о вертолете Ми-6
За годы службы легендарный Ми-6 неоднократно удивлял мир. Кроме того, он стал полноправным участником исторических событий и зарекомедновал себя в ходе крупных военных конфликтов. Собрали интересные факты об уникальной винтокрылой машине СССР.
1. В 1957 году мировую авиацию поразила сенсация — Ми-6 сумел поднять на высоту 2,4 км груз массой 12 тонн. Вертолет вдвое превзошел рекорд тяжеловесного борта S-56 США. Через четыре года этот гигант первым в мире преодолел предельную для винтокрылых машин скорость 300 км/ч, а спустя еще три года побил собственный рекорд, повысив скорость до 340 км/ч. Всего на счету Ми-6 целых 16 мировых рекордов.
2. Ми-6 стал участником ликвидации катастрофы на Чернобыльской АЭС в 1986 году. Первым из Александрии в Чернигов перебросили вертолетный полк на Ми-8 и Ми-6. Из-за сходства борт путали с Ми-26, но и по сей день разрушенные машины находятся на площадках радиоактивной техники, ведь эксплуатировать их опасно.
3. По классификации НАТО вертолет Ми-6 имеет название Hook, что переводится как «крюк». В Афганистане его прозвали «контейнер», а неофициально — «кичкалдак» (местное название птицы черной гагры).
4. На Ми-6 впервые в мире применили спарку турбовинтовых двигателей перед фюзеляжем. Позже это техническое решение стало классикой конструирования. Машина произвела фурор на международном авиасалоне Ле-Бурже.