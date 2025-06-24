Что значит «закрыть гештальт» и почему важно это делать: советы психотерапевта

Наш мозг не просто обрабатывает информацию, но еще и немного работает предсказателем. Пока вы смотрите на мир, он уже строит гипотезы о том, что будет дальше. И если его ожидания совпадают с реальностью — он радуется, выделяет дофамин. Сначала в бой идут нейроны, отвечающие за целостную картинку — они первыми реагируют на сигнал от органов чувств. Только потом подключаются нейроны, разбирающие детали. Если все сложилось в цельный образ — гештальт — система считает задачу выполненной. Задача закрыта, тревога снята, можно жить дальше.