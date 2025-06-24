В Совфеде предложили не наказывать медиков за вред имуществу при исполнении

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Сенатор Наталия Косихина в беседе с РИА Новости предложила не наказывать медработников при исполнении в случае нанесения ими вреда имуществу других лиц.
«Считаю необходимым расширить круг лиц, имеющим право причинять вред имуществу в экстренных ситуациях, когда речь идет о спасении человеческой жизни. В частности, речь идет о медицинских работниках, которые зачастую оказываются первыми на месте происшествия и вынуждены действовать быстро, не дожидаясь прибытия специальных служб», — сказала она.
Сенатор также отметила, что такая мера позволит «оперативнее реагировать на чрезвычайные ситуации и спасать жизни без бюрократических проволочек». Она подчеркнула, что человеческая жизнь «всегда должна стоять выше любых материальных ценностей».
«Окно, дверь или шлагбаум — это вещи, которые можно восстановить в рамках программы государственного страхования, а вот потерянное время в критический момент может стоить человеку жизни», — констатировала парламентарий.