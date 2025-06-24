В Совфеде предложили не наказывать медиков за вред имуществу при исполнении

«Считаю необходимым расширить круг лиц, имеющим право причинять вред имуществу в экстренных ситуациях, когда речь идет о спасении человеческой жизни. В частности, речь идет о медицинских работниках, которые зачастую оказываются первыми на месте происшествия и вынуждены действовать быстро, не дожидаясь прибытия специальных служб», — сказала она.