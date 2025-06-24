Беднее молдавских пенсионеров только украинские: Тот случай, когда вторым местом нельзя гордиться

При этих подсчетах, естественно, не принимается во внимание паритет покупательной способности. Цены на большинство товаров и продуктов первой необходимости, а также тарифы на коммунальные услуги в той же Украине намного ниже, чем в Молдове. Поэтому говорить о том, что молдавские пенсионеры «богаче» украинских, можно только условно.