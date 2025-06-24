Беднее молдавских пенсионеров только украинские: Тот случай, когда вторым местом нельзя гордиться

Пенсионеры в Молдове находятся на втором месте в списке получателей самых низких пенсий в Европе, опережая только соседей-украинцев, — сообщает Logos Press.
С 1 апреля 2025 г. минимальная пенсия по возрасту в РМ увеличилась до 3055 леев (155 евро), средняя пенсия — до 4407 леев (224 евро). В Украине по состоянию на апрель текущего года размер средней пенсии составлял 6341 грн (135 евро), а минимальной — только 2361 грн (66 евро).
В Румынии средний размер пенсии составляет около 540 евро, минимальная — 230 евро. В Венгрии соотношение 540/350. В Польше средняя пенсия ниже — 465 евро, а минимальная выше — 430 евро. В Словакии местные пенсионеры получают в среднем 637 евро в месяц, а минимальные выплаты составляют около 350−400 евро.
При этих подсчетах, естественно, не принимается во внимание паритет покупательной способности. Цены на большинство товаров и продуктов первой необходимости, а также тарифы на коммунальные услуги в той же Украине намного ниже, чем в Молдове. Поэтому говорить о том, что молдавские пенсионеры «богаче» украинских, можно только условно.
Источник: logos-pres.md.
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
Для агрессивных психических больных остальные граждане просто «мясо»: Почему «неадекваты» разгуливают по улицам Кишинева и нападают на мирных горожан.
Психические больные ищут себе жертв, выбирают слабых — пенсионеров, инвалидов, детей (далее…).
В Молдову не пускают даже детей из ЕС: Погранполиция увидела угрозу «национальной безопасности» в 10-летних спортсменах.
Спортсмены направлялись на Европейский чемпионат по кикбоксингу, который проходит в Кишиневе [видео] (далее…).
«Настройки нужно срочно изменить»: В Молдове появился новый вид телефонного мошенничества — неизвестные пытаются получить доступ к данным в смартфонах пользователей.
Их цель — кража личных данных, установка вредоносных программ и компрометация безопасности телефона (далее…).