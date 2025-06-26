Что известно о московском монорельсе

В 2012 году, на пике использования, на монорельсе ежедневно совершалось до 11 тыс. поездок, что было несопоставимо мало по сравнению с линиями Московского метро (порядка 500 тыс. — 1 млн человек) и даже трамвая (около 50 тыс. — на маршруте № 17, который частично дублирует монорельс). После перевода в туристический режим число пассажиров сократилось в пять раз, в 2024 г. он ежедневно перевозил менее 2 тыс. человек в день.