Что известно о московском монорельсе

24 июня 2025 года мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в проекте «Активный гражданин» москвичи проголосовали за создание парка на высоте вместо монорельса.
ТАСС подготовил материал об истории и эксплуатации столичного монорельса.
История
В 1990-х гг. из-за отсутствия финансирования в Москве замедлились темпы открытия новых станций метро. Власти города начали изучать возможность удешевления строительства метрополитена. Так, в 2003 году появилось «легкое» наземное метро в Бутово. Одновременно рассматривались варианты и новых для России видов транспорта, в том числе монорельса. К тому времени коммерчески успешные монорельсовые системы действовали в Японии (например, в Токио и Осаке), а в остальных странах они применялись только в парках развлечений или в качестве поездов-челноков в аэропортах.
В 1998 году правительство Москвы своим распоряжением поручило Московскому институту теплотехники (МИТ, оборонное ракетостроительное предприятие; ныне АО «Корпорация “МИТ” в структуре Роскосмоса) в рамках конверсии заняться проектированием монорельсовой системы в столице. 16 февраля 1999 года было создано ОАО “Московские монорельсовые дороги”. В 2000 году в районе Отрадное на территории МИТ была построена испытательная трасса монорельса, для которой закупили подвижной состав разработки швейцарской компании Intamin, специализирующейся на оборудовании для парков развлечений.
В 2000 году Россия подала заявку на проведение Всемирной выставки Экспо-2010 в Москве, на территории Всероссийского выставочного центра (ВВЦ, ныне ВДНХ). Монорельсовая линия в районе ВВЦ вошла в состав заявки. 13 марта 2001 году был утвержден ее маршрут: от улицы Сергея Эйзенштейна мимо главного входа ВВЦ, затем вдоль ул. Академика Королева и далее — к станции метро Тимирязевская. Для строительства депо была выделена территория музея городского пассажирского транспорта, который действовал с 1999 года. Работы начались в августе 2001 года. Несмотря на то, что 3 декабря 2002 года Москва проиграла Шанхаю право проведения Экспо-2010, власти столицы решили продолжать строительство монорельса.
Открытие Московской монорельсовой транспортной системы (ММТС) состоялось 19 ноября 2004 года. Стоимость строительства составила 6 336 млн рублей. С момента открытия и до 10 января 2008 года монорельс работал в экскурсионном режиме (ежедневно с 10:00 до 16:00, затем с 08:00 до 20:00, с интервалом между поездами сначала 30 мин, а с 2005 года — 20−25 мин). Хотя монорельс был включен в состав Московского метрополитена, посадка на поезд осуществлялась по отдельному билету.
С 10 января 2008 года линия функционировала в транспортном режиме (с 07:00 до 23:00, интервалы — 7−20 мин), с оплатой проезда по тарифам Московского метрополитена.
В 2015 году ММТС была переименована в Московский монорельс.
23 января 2017 года линия была вновь переведена в экскурсионный режим работы (с 08:00 до 20:00 ежедневно, интервалы между поездами — 30 мин). Причиной смены графика работы монорельса администрация метро назвала 15-процентное снижение пассажиропотока в 2016 году, вызванное запуском Московского центрального кольца (МЦК) и продлением Люблинско-Дмитровской линии на север.
Характеристики
Московский монорельс обозначается на схемах метро серо-голубым цветом и цифрой 13.
Представляет собой полностью надземную линию из шести станций общей длиной 4,7 км (не считая 400-метрового участка к депо). Пути уложены на железобетонные опоры на высоте от 4 до 6 м.
Всего для монорельса построено десять шестивагонных составов (доработанная версия поездов Intamin P30). Длина каждого из них — 34,5 м, ширина вагонов — 2,3 м. Состав вмещает 290 человек (44 сидячих места). Вагоны опираются на ходовую тележку, расположенную над путевой балкой. В движение составы приводятся асинхронными линейными электродвигателями. Максимальная скорость, которую развивают поезда московского монорельса, — 40 км/ч.
Пассажиропоток
В 2012 году, на пике использования, на монорельсе ежедневно совершалось до 11 тыс. поездок, что было несопоставимо мало по сравнению с линиями Московского метро (порядка 500 тыс. — 1 млн человек) и даже трамвая (около 50 тыс. — на маршруте № 17, который частично дублирует монорельс). После перевода в туристический режим число пассажиров сократилось в пять раз, в 2024 г. он ежедневно перевозил менее 2 тыс. человек в день.
Планы закрытия
Уже в 2012 году власти Москвы сообщали, что рассматривается вариант закрытия монорельса из-за убыточности и малого пассажиропотока. В июле 2015 года глава Департамента строительства г. Москвы Андрей Бочкарев заявил, что «перспектив у монорельса как самостоятельного вида транспорта нет ни в Москве и нигде в мире». Расходы на эксплуатацию столичного монорельса оценивались в 800 млн рублей в год.
Летом 2017 года градостроительно-земельная комиссия столицы приняла решение о разработке проекта планировки трамвая для замены Московской монорельсовой транспортной системы. Проект предполагал продление трамвайной линии, проходящей по улице Академика Королева, и ее соединение с Краснопресненской трамвайной сетью. При этом ожидалось, что часть эстакады монорельса будет реконструирована для приспособления движения трамваев. Адресная инвестиционная программа Москвы на 2018−2021 гг. предусматривала выделение под эту перестройку 3,75 млрд рублей. Однако эти планы не были реализованы.
В сентябре 2018 года на фестивале «АРХ Москва» архитектурная мастерская Wowhaus представила проект превращения эстакады монорельса в «моносад» — линейный парк с висячими садами длиной 5 км, по аналогии с парком Хай-лайн в Нью-Йорке, разбитым на бывшей железнодорожной эстакаде.
В октябре 2023 года в корпорации «МИТ» сообщили ТАСС, что правительство Москвы и частные инвесторы планируют заключить концессию на модернизацию монорельса, его перевод на технологию маглев (на магнитной подушке). Существовал также вариант продолжения работы столичного монорельса на существующей инфраструктуре, но с изготовлением новых вагонов. Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы оценил стоимость обновления нового подвижного состава для монорельса в 20 млрд рублей.
2 июня 2025 года мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что москвичи решат судьбу монорельса голосованием в онлайн-проекте «Активный гражданин». Было предложено на выбор сохранение монорельса в текущем виде (за этот вариант проголосовали 16,88%) или создание на его месте «зеленого парка на эстакаде» (71,14% голосов). Еще 11,99% участников голосования решили, что этот выбор должны делать специалисты.