В каком случае врачи в Казахстане могут получить единовременное пособие в 8,5 млн тенге

В результате данных мер по итогам 2024 года дефицит врачей составил 3986 единиц, что на 20% меньше, чем в 2023 году. По среднему медицинскому персоналу дефицит составил 4230,75 единиц, снизившись на 7% по сравнению с предыдущим годом.