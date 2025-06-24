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В каком случае врачи в Казахстане могут получить единовременное пособие в 8,5 млн тенге

В Министерстве здравоохранения Казахстана сегодня, 24 июня 2025 года, напомнили про закон, направленный на защиту прав и интересов медицинских и фармацевтических работников. Его в прошлом году подписал глава государства, сообщает Zakon.kz.

Источник: freepik

В ведомстве рассказали об основных положениях закона и реализуемых мерах:

  • С октября 2024 года внедрена система страхования профессиональной ответственности, охватившая более 186 тыс. медицинских работников.
  • Врачам дефицитных специальностей, выезжающим на работу в село сроком на 5 лет и более, выплачивается единовременное пособие в размере 100 МЗП (8,5 млн тенге). Уже 254 врача получили выплаты на общую сумму более 2,1 млрд тенге.

Также в Минздраве отметили, что для привлечения и закрепления медицинских работников, особенно в сельских населенных пунктах, реализуется комплекс мер государственной поддержки:

  • предоставление социальных гарантий;
  • улучшение жилищных условий;
  • материальное стимулирование.

В результате данных мер по итогам 2024 года дефицит врачей составил 3986 единиц, что на 20% меньше, чем в 2023 году. По среднему медицинскому персоналу дефицит составил 4230,75 единиц, снизившись на 7% по сравнению с предыдущим годом.

Пресс-служба МЗ РК

По состоянию на 1 января 2025 года в системе здравоохранения Казахстана, включая все ведомственные учреждения, трудится порядка 275 тыс. медицинских работников, в том числе:

  • более 83 тыс. врачей;
  • около 191 тысячи специалистов среднего медицинского звена.

За последние три года мы наблюдаем устойчивую положительную динамику по росту численности медицинских кадров: количество врачей увеличилось на 2%, а среднего медперсонала — на 0,5%. На сегодня обеспеченность медицинскими кадрами в Казахстане превышает средние показатели стран ОЭСР, что подтверждает эффективность реализуемой кадровой политики.

озвучил сегодня вице-министр здравоохранения Тимур Султангазиев на брифинге в СЦК