Тольяттинские автогонщики победили во втором этапе Российской серии кольцевых гонок

Второй этап Российской серии кольцевых гонок прошёл на легендарном автодроме «Игора Драйв» в Санкт-Петербурге.
В соревнованиях участвовали пилоты из разных регионов страны, в том числе представители Самарской области.
В субботней гонке топ-категории SMP TCR Russia («Туринг») победу одержал пилот команды «Лада Спорт» Иван Чубаров.
Его успех во многом стал возможен благодаря удачному выбору резины — команда решила использовать смешанный комплект шин, что оказалось ключевым решением после ночного дождя.
На мокром треке Чубаров уверенно лидировал и финишировал с преимуществом почти в полминуты.
Третье место в этой гонке занял ещё один представитель региона — самарский автогонщик, выступающий за команду «Lukoil Racing Twins Team», Михаил Симонов.
В классе «Супер-продакшн» «Лада Спорт» добилась двойного успеха: Леонид Панфилов одержал победу, а его партнёр по команде Андрей Петухов занял вторую строчку. Эти результаты принесли команде победу в командном зачёте.
В воскресных заездах пилоты Самарской области не смогли подняться на пьедестал в категории «Туринг», однако в классе «Супер-продакшн» Андрей Петухов завоевал бронзовую медаль, закрепив за собой стабильный результат.
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