Самарские власти выполнили программу ремонта городских дорог на 45%

На данный момент идёт ремонт 28 участков автодорог областной столицы. Участки улиц Олимпийской, Мира, Маршала Устинова, а также дорогу от Красноглинского шоссе до улицы Ветвистой и бульвар Финютина доделали на 98%. По словам замглавы Самары Михаила Малыхина, идёт ремонт всего спуска на Маяковского и начался ремонт Ленинградской. Следующие улицы, согласно плану Льва Толстого и Некрасова.
Также на участке Красноглинского шоссе в границах Московского и Волжского шоссе начали укладывать асфальт.
Помимо этого, городские власти планируют отремонтировать дороги рядом с местами рождения Героев Советского Союза. А также мы сообщали, что смогли сделать в целом по области для благоустройства дорог.
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