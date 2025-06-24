В Иркутской области будут повышать транспортную доступность в населенных пунктах

В Иркутской области разрабатывают программу для повышения транспортной доступности. Так, жителям поселков, сел и деревень будет проще добраться до районных центров. Над этим вопросов работает правительство региона, министры и главы 41 муниципального образования. Как сообщили КП-Иркутск в региональном правительстве, до конца этого года должны разработать и утвердить пятилетний план по развитию транспорта.