В Иркутской области будут повышать транспортную доступность в населенных пунктах

В Иркутской области разрабатывают программу для повышения транспортной доступности. Так, жителям поселков, сел и деревень будет проще добраться до районных центров. Над этим вопросов работает правительство региона, министры и главы 41 муниципального образования. Как сообщили КП-Иркутск в региональном правительстве, до конца этого года должны разработать и утвердить пятилетний план по развитию транспорта.
— Специалисты министерства транспорта и дорожного хозяйства ищут возможности продления или изменения маршрутов, перевода на регулируемые тарифы в каждом районе. В первую очередь предложения должны давать именно муниципалитеты, — сказал губернатор Приангарья Игорь Кобзев.
Сейчас общественный транспорт есть в 92,5% населенных пунктов региона. А вот в Черемховском, Осинском, Аларском, Усольском, Тулунском, Братском, Зиминском и других районах стоит исправлять ситуацию. Специалисты уже разрабатывают меры по изменению маршрутов и внедрению новых.
Также оцифровали межмуниципальные маршруты регулярных перевозок. Зафиксированы случаи, когда несколько автобусов заезжали в один населенный пункт. Где-то изменили схемы движения, отменили дублирующие маршруты. Это немного улучшило ситуацию. Теперь важно обеспечить жителей отдаленных районов общественным транспортом.