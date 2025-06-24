«Крылья Советов» подписали 3-летний контракт с 27-летним костариканским вингером

В майке своего бывшего клуба костариканский вингер провел 89 матчей, в которых забил 16 голов и отдал 9 голевых передач. Статистика футболиста именно в рамках РПЛ выглядит так: 14 забитых мячей и 8 результативных пасов. В общей сложности Марин отыграл в российском чемпионате 4106 минут. Таким образом вингеру на одно голевое действие требуется 186 минут — то есть, по сути, два полных матча.