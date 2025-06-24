«Крылья Советов» подписали 3-летний контракт с 27-летним костариканским вингером

После ухода из самарского клуба Романа Ежова и Игоря Дмитриева в команде не осталось профильных крайних нападающих/атакующих игроков. Стало известно, что руководству «Крыльев Советов» удалось подписать на эту позицию вингера Химми Марина.
Об этом сообщил футбольный инсайдер и журналист Иван Карпов. Он пишет, что «Крылья», несмотря на тяжелые переговоры, все же заключили с 27-летним костариканцем трехлетнее соглашение. Ранее Химми Марин выступал за ФК «Оренбург», который вылетел из российской Премьер-Лиги по итогам прошлого сезона.
«Зарплата 2,5 млн рублей в месяц. Сейчас Джимми делает новый паспорт на родине и вскоре должен присоединиться к команде в Самаре», — сообщил в своем тг-канале Иван Карпов.
В майке своего бывшего клуба костариканский вингер провел 89 матчей, в которых забил 16 голов и отдал 9 голевых передач. Статистика футболиста именно в рамках РПЛ выглядит так: 14 забитых мячей и 8 результативных пасов. В общей сложности Марин отыграл в российском чемпионате 4106 минут. Таким образом вингеру на одно голевое действие требуется 186 минут — то есть, по сути, два полных матча.
Инсайдер также отметил, что этот трансфер для «Крыльев Советов» — отличное приобретение, исходя из соотношения цена/качество. Плюс ко всему, игрок может достаться самарцам бесплатно, так как находится в статусе свободного агента.
«Марин — спасение для Самары. Костариканец может сыграть слева, справа и в центре. Привык к контратакующему стилю в Оренбурге, где он разрывал на открытом пространстве», — дал свою оценку игроку Карпов.
Ранее мы сообщали, что «Крылья Советов» подписали контракты с Амаром Рахмановичем, Максимом Витюговым и Сергеем Божиным. Также на днях стало известно о том, что клуб покидают генеральный директор и его заместитель.
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