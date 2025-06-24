Жилье участникам СВО в 2025 году: кому положено и какие доступны льготы

В современных экономических реалиях государство уделяет большое внимание социальной защите военнослужащих, выполняющих задачи специальной военной операции. Одной из важнейших сторон этой поддержки стало обеспечение собственной недвижимостью. Рассказываем, как получить жилье участникам СВО в 2025 году, какие для этого разработали программы и какие документы нужно собрать.
Какие льготные ипотечные программы доступны участникам СВО
Государство предоставляет участникам специальной военной операции возможность воспользоваться особыми условиями ипотечного кредитования, помогая снизить финансовую нагрузку на покупку жилья. Разберем доступные программы.
Военная ипотека
Как и все российские военнослужащие, участники СВО могут использовать преимущества данной программы. Для них предусмотрена льгота — возможность оформить военную ипотеку сразу после включения в НИС (накопительно-ипотечную систему), не дожидаясь трехлетнего периода, установленного для других категорий военных.
Важно учитывать, что одновременно можно оформить только один военный ипотечный кредит. Условия программы выглядят следующим образом.
|Ставка по кредиту
|От 22%
|Первоначальный взнос
|Накопленные по НИС средства или от 5%
|Сумма
|До 1,7 млн рублей
Ипотека на территории новых регионов России
Выгодно купить жилье на первичном рынке в ЛНР И ДНР, Запорожской и Херсонской областях, а также в Белгородской и Курской областях могут все граждане.
Но участники СВО до 30 апреля 2025 года имели право получить льготный кредит и на приобретение недвижимости на вторичном рынке. Будет ли это право продлено — пока не ясно.
|Ставка по кредиту
|От 2%
|Первоначальный взнос
|От 10%
|Сумма
|До 6 млн рублей
Семейная ипотека
Семьям с детьми, где хотя бы один из родителей участвовал в СВО, предоставлена возможность оформления льготной ипотеки с особыми условиями.
|Ставка по кредиту
|От 6%
|Первоначальный взнос
|От 20%
|Сумма
|До 12 млн рублей
Дальневосточная и арктическая ипотека
Участники СВО, живущие на Дальнем Востоке и в северных регионах, могут вопользоваться этой государственной программой льготной ипотеки.
|Ставка по кредиту
|От 2%
|Первоначальный взнос
|От 20%
|Сумма
|До 9 млн рублей
Сельская ипотека
Принявшие участие в специальной военной операции бойцы могут получить средства на льготных условиях и потратить их на покупку или строительство жилого дома в сельской местности. Второй вариант — квартира в новостройке в доме до пяти этажей, находящаяся в опорном населенном пункте.
|Ставка по кредиту
|До 3%
|Первоначальный взнос
|От 20%
|Сумма
|До 6 млн рублей
Ипотека для участников СВО
В разработке сейчас новая программа, которая поможет улучшить жилищные условия военнослужащим и их семьям. Ее реализация, согласно данным в СМИ, начнется в ближайшее время.
Участниками программы могут стать бойцы из зоны СВО, их супруги, а также родители или дети (в случае гибели военнослужащего при отсутствии супруга). Условия госпрограммы по предварительным заявлениям выглядят следующим образом.
|Ставка по кредиту
|2%
|Первоначальный взнос
|От 20%
|Сумма
|От 6 до 12 млн рублей
Какие выплаты может получить участник СВО на покупку жилья
Среди мер поддержки военнослужащих и членов их семей предусмотрены и специальные выплаты. Расскажем о них.
По общефедеральной программе
Участнику специальной военной операции могут дать субсидию на жилье в рамках особой программы для молодых семей, распространяющейся на всю территорию страны. Для семей с детьми размер субсидии составляет 35% от стоимости квартиры или дома. Для семей без детей — 30%.
Чтобы получить деньги от государства, молодая семья должна удовлетворять обязательным критериям: возраст каждого супругов — не более 35 лет, а сами они нуждаются в улучшении жилищных условий.
По региональной программе
В регионах РФ разрабатывают собственные меры поддержки для военнослужащих. В ряде субъектов семьи участника СВО могут бесплатно получить землю для строительства дома, а где-то работают ежемесячные выплаты для оплаты ипотеки и единовременные субсидии.
Все подробности необходимо узнавать у представителей местной администрации.
Может ли участник СВО получить бесплатное жилье от государства
Бесплатное жилье предоставляется определенным категориям военнослужащих, участвующих в СВО, и признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий. Основанием для его выделения будет документ, выданный органами местного самоуправления.
Для признания гражданина нуждающимся в улучшении жилищных условий его ситуация должна удовлетворять одному из требований:
- отсутствие собственного жилья;
- недостаточная площадь для проживания в соответствии с нормами;
- дом находится в аварийном состоянии;
- у одного из жильцов в квартире есть хроническое заболевание, затрудняющего совместное проживание.
Кому положен и как получить сертификат (ГЖС) на жилье
Государственным жилищным сертификатом (ГЖС) называют официальное свидетельство, дающее право на получение бюджетных средств для покупки жилья. Это именной документ и получить его могут только те граждане, которые признаны нуждающимися. Право на ГЖС есть у целого ряда категорий льготников. В их число входят:
- военнослужащие и все приравненные к ним лица (кроме участников системы НИС для военных). В случае гибели участников СВО на службе сертификат на жилье могут получить члены их семей;
- сотрудники МЧС, ОВД, ФСИН, налоговой полиции и Росгвардии, которые после увольнения нуждаются в улучшении условий проживания;
- нуждающиеся в жилье вынужденные переселенцы, дети-сироты, молодые семьи;
- жители районов Крайнего Севера;
- граждане, пострадавшие от аварий на ЧАЭС и в ПО «Маяк»;
- ветераны Великой Отечественной войны и их вдовы/вдовцы при условии, что они нуждаются в жилье.
Получение ГЖС включает в себя несколько этапов. Необходимо:
- подать заявление и необходимый пакет документов в МФЦ, органы местного самоуправления, в администрацию или руководству по месту прохождения службы;
- дождаться одобрения на включение в государственную программу;
- подтвердить участие в процессе, подав заявление для включения в списки. Важно: его нужно подать с 1 января по 1 июля текущего года, чтобы попасть в списки следующего;
- дождаться очереди и получить сертификат. В нем будет информация о получателе, сумме субсидии и условиях ее применения;
- использовать сертификат для покупки или строительства жилья.
Сертификат следует передать в банк для открытия счет в течение трех месяцев, а воспользоваться субсидией — в течение семи месяцев с даты выдачи. Если в установленный срок сделка не состоялась, документ аннулируется.
Главное об обеспечении жильем участников СВО
Основные моменты, которые нужно помнить о мерах поддержки.
1. Государство разработало многочисленные меры поддержки для военнослужащих, в том числе — в жилищной сфере.
2. Военнослужащий и члены его семьи могут воспользоваться льготными программами ипотечного кредитования и получить заем под очень низкий процент.
3. Некоторые категории участников СВО могут рассчитывать на федеральные субсидии и помощь от своего региона.
4. Нуждающиеся в улучшении жилищных условий военнослужащие могут получить ГЖС, который используется для приобретения квартиры или дома.