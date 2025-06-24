Жилье участникам СВО в 2025 году: кому положено и какие доступны льготы

Государственным жилищным сертификатом (ГЖС) называют официальное свидетельство, дающее право на получение бюджетных средств для покупки жилья. Это именной документ и получить его могут только те граждане, которые признаны нуждающимися. Право на ГЖС есть у целого ряда категорий льготников. В их число входят: