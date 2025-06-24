Собянин рассказал о планах благоустройства в центре Москвы

«Завершаем серию постов о планах благоустройства на этот год рассказом о работах в центре города… В этом году освежим еще несколько территорий», — написал Собянин.
Он отметил, что в Красносельском районе уже проводится комплексное благоустройство территории Алексеевского ставропигиального женского монастыря во 2-м Красносельском переулке, дом 5, строение 1. В северной части сделают искусственный пруд, вокруг проложат прогулочные дорожки из гранитного отсева, вдоль них установят лавочки, а на одном из берегов — беседку, создадут мемориальные зоны.
«Обустроим некапитальные павильоны для трапезной, гостевого домика, прачечной, гаража и складского помещения. Забор сделаем в едином стиле с тем, что расположен на главном входе со стороны Третьего транспортного кольца. Обновим старые и проложим новые дорожки, разобьем цветники и дополнительно высадим зеленые насаждения. В вечернее время территорию будут освещать светильники, выполненные в историческом стиле. У часовни иконы Божией Матери “Неувядаемый цвет”, кенотафов и цветника появится архитектурно-художественная подсветка», — подчеркнул мэр.
Собянин добавил, что в Хамовниках преобразится сквер 10-летия Октября, расположенный на транзитном маршруте к станции метро «Спортивная». В рамках проекта обустроят большую спортивную площадку с тренажерами и зоны отдыха с парковыми качелями и скамейками. Также высадят деревья, обновят газон, разобьют яркие цветники — сквер станет еще более зеленым и уютным.