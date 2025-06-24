Собянин рассказал о планах благоустройства в центре Москвы

«Обустроим некапитальные павильоны для трапезной, гостевого домика, прачечной, гаража и складского помещения. Забор сделаем в едином стиле с тем, что расположен на главном входе со стороны Третьего транспортного кольца. Обновим старые и проложим новые дорожки, разобьем цветники и дополнительно высадим зеленые насаждения. В вечернее время территорию будут освещать светильники, выполненные в историческом стиле. У часовни иконы Божией Матери “Неувядаемый цвет”, кенотафов и цветника появится архитектурно-художественная подсветка», — подчеркнул мэр.