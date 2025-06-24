Беспилотную опасность объявили в Ростовской области 24 июня

Днем 24 июня в Ростовской области объявили беспилотную опасность. Оповещение поступило от РСЧС.
— Объявлена беспилотная опасность по всей территории региона, — предупредили жителей Дона.
Всем посоветовали спуститься в укрытия, подвалы или подземные паркинги. Напомним, ранее власти напомнили подробный алгоритм действий во время воздушной тревоги.
Подпишись на нас в Telegram.
Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше