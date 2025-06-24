Служба после СВО: призывают ли ветеранов в армию и можно ли заключить контракт повторно

Но нередки случаи, когда не достигшего 27-летнего возраста участника СВО приглашают в военкомат на медицинскую комиссию для последующей отправки в армию. Юристы отмечают, что в правовом поле существует ряд пробелов, из-за чего ветеран СВО с боевым опытом имеет шансы отправиться на плац вместе с 18-летними выпускниками школ. Непростая ситуация и с членами ЧВК из первой волны, у которых, по сути, нет права на отсрочку.