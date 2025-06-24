Служба после СВО: призывают ли ветеранов в армию и можно ли заключить контракт повторно

В материале — информация о том, какие пути продолжения военной или гражданской службы доступны участникам спецоперации. Рассмотрели действующие нормативы, предлагаемые должности и прочие нюансы.
Призывают ли на срочную службу после СВО
Согласно пункту «б» статьи 23 ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», прошедшие военную службу в Российской Федерации граждане освобождаются от призыва. Также не пришлют повестку членам добровольческих формирований, участвовавших в боевых действиях минимум полгода и выполнявших задачи при проведении контртеррористических операций за пределами территории РФ.
Но нередки случаи, когда не достигшего 27-летнего возраста участника СВО приглашают в военкомат на медицинскую комиссию для последующей отправки в армию. Юристы отмечают, что в правовом поле существует ряд пробелов, из-за чего ветеран СВО с боевым опытом имеет шансы отправиться на плац вместе с 18-летними выпускниками школ. Непростая ситуация и с членами ЧВК из первой волны, у которых, по сути, нет права на отсрочку.
В каждом конкретном случае для подстраховки лучше проконсультироваться с юристом. Или, например, обратиться в фонд помощи участникам СВО. Например, в фонд «Защитники Отечества».
Важно отметить, что весной 2025 года глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов рассказал о намерении депутатов проработать законопроект, согласно которому принявших участие в СВО бойцов освободят от воинского призыва.
Служба по контракту после СВО
В РФ действует Указ Президента о продлении контрактов на время проведения СВО. Поэтому досрочное расторжение контракта напрямую отражается на правовом положении военнослужащего. И если в случае расторжения по состоянию здоровья за бойцом сохраняется часть предусмотренных законом льгот, то аннуляция контракта по дисциплинарным причинам может повлечь утрату всех социальных гарантий и закрыть возможность возвращения к военной службе в дальнейшем.
Сегодня ВС РФ продолжают проведение специальной военной операции. В сложившихся условиях контрактники зачастую попадают на передовую, и выбрать конкретное место службы на основе собственных предпочтений они не могут.
При этом у заключивших контракт военных есть возможность подать рапорт о переводе в воинскую часть вдали от фронта. Но его удовлетворение не входит в обязанности командования, и по этой причине с большой долей вероятности на подобное заявление последует отказ.
Как будет разворачиваться служба по контракту после завершения СВО — вопрос на данный момент дискуссионный. Вполне вероятно, что желающие продолжить военную карьеру ветераны-контрактники смогут вернуться к своим обязанностям и вне формата боевых действий.
Служба с госструктурах после СВО
Работа в государственных структурах возможна для ветеранов СВО при соблюдении ряда условий. Сегодня бывшие военнослужащие и мобилизованные могут трудоустроиться в органы исполнительной власти, силовые ведомства или на муниципальную службу.
Госслужба может включать работу в МВД, МЧС, ФСИН, Росгвардии, органах обороны, а также в администрациях всех уровней. При наличии профильного образования возможно трудоустройство на должности юриста, финансиста, кадровика, специалиста по безопасности.
Отдельно стоит отметить проект «Время героев» — это комплекс федеральных информационно-патриотический мероприятий, задача которого — содействие трудоустройству участников СВО в государственные органы. Бойцам помогают пройти переобучение, подготовиться к конкурсам на должности и получить приоритет при приёме на службу. Цель — обеспечить достойную занятость и интеграцию ветеранов в гражданскую сферу.
Квоты и приоритетное право на замещение должностей предусмотрены в рамках программ по поддержке ветеранов и мобилизованных. Они часто отличаются на региональном уровне, а во многих субъектах действуют программы адаптации и сопровождения бывших военнослужащих при переходе на гражданскую службу.
Требуется соответствие квалификационным требованиям — нужны образование, стаж, отсутствие судимости. Также необходимо пройти медицинскую комиссию и проверку на допуск к государственной тайне (при необходимости).
А в мае 2025 года президент России Владимир Путин распорядился обеспечить участникам специальной военной операции возможность пройти обучение и получить профессиональную подготовку для дальнейшего трудоустройства на госслужбу. В том числе — за счет изменений в требованиях к опыту работы и к уровню образования.
Служба в военкомате после ранения на СВО
Получившие тяжелое ранение участники СВО могут получить работу в военкоматах. Выбор последний зависит от состояния здоровья и степени боевой травмы.
Чаще всего речь идет о должностях, не связанных с непосредственным участием в боевых действиях — например, кадровая работа, учет военнообязанных, организация мобилизационных мероприятий и другие административные функции. Решение принимается на основе медицинского заключения и согласовывается с военным комиссариатом.
Подобная практике уже действует на территории всей РФ. Например, известно о случаях трудоустройства в военкомат раненых участников СВО из Воронежской и Архангельской областей.
Главное о службе после СВО
Собрали основную информацию о службе после СВО.
1. Ранее проходившие военную службу или участвовавшие в боевых операциях более полугода бойцы освобождаются от призыва на срочную службу, но из-за особенностей законодательства нередки случат, когда ветераны СВО все же получают повестки.
2. Служба по контракту после завершения СВО остается дискуссионной темой. Ветераны, желающие продолжить военную карьеру, скорее всего смогут трудиться привычно и после остановки боевых действий.
3. Ветераны СВО имеют возможность трудоустроиться в государственные органы и силовые структуры, где действует система квот и приоритетов, а также программы переобучения и поддержки. Один из таких проектов — «Время героев».
4. Раненые участники СВО могут работать в военкоматах и выполнять административные функции, если состояние здоровья позволяет. Последнее подтверждается медицинским заключением и согласованием с военным комиссариатом.