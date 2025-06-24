В Омской области пытаются продать развалины ДК

На ГИС-торги появился нетривиальный лот о продаже муниципального имущества — за 112 тысяч в Новотроицком сельском поселении пытаются продать развалины бывшего ДК.
Как сказано в пояснении к лоту, объект 1988 года постройки расположен на улице Победы, 25 в селе Новотроицк. Здание включено в единый реестр объектов культурного наследия. По документам это трехэтажное здание ДК, однако по факту, что хорошо видно по приложенному к лоту фото, от ДК, скорее, остались одни развалины. Вместе со зданием продается также земельный участок.
За все вместе продавец планирует выручить не менее 112 тысяч рублей. Прием заявок начнется завтра, 25 июня, завершится 28 июля, а 31 июля будут подведены итоги торгов.
Отметим, что это уже вторая попытка продать развалившееся ДК. Первый раз на том же ресурсе его выставляли на продажу совсем недавно. Аукцион завершился 19 июня и был признан не состоявшимся. Цена лота, как и в этот раз, составляла 112 тысяч рублей.