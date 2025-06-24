В Омской области пытаются продать развалины ДК

Отметим, что это уже вторая попытка продать развалившееся ДК. Первый раз на том же ресурсе его выставляли на продажу совсем недавно. Аукцион завершился 19 июня и был признан не состоявшимся. Цена лота, как и в этот раз, составляла 112 тысяч рублей.