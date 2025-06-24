Осин давал мне нужные советы: как сложилась жизнь приемной дочки культового певца

— Да. Еще и поэтому я решила дать его композициям, которые он мне в свое время подарил, второе дыхание. Я могу исполнять их на законных основаниях. Уже представила в новых стилях песню «Посмотри в окно» и недавно появилось на свет обновленное творение «Таня+Володя». Я очень хочу, чтобы песни Евгения Осина не забывали и они продолжали звучать дальше. На них ведь выросло не одно поколение. «Таня+Володя» — известный хит о первой любви, веселый, танцевальный, который знает каждый. Я его просто обновила от женского лица, придала еще большую популярность. А Женя был очень многогранным музыкантом. Во всех его песнях — душа, открытость, он мог правильно преподнести материал, донести его до публики. Цепляла и музыка, и тексты со смысловой нагрузкой. То, что близко каждому человеку, например, взаимоотношения между девушкой и парнем. Евгений все истории проживал. Он артист с большой буквы. Прошло уже много лет, но и тогда, и сейчас композиции Осина дарят тепло и поднимают настроение. И я счастлива. Ведь музыка вечна, и значит, память о нем жива. А мы в основном наблюдаем сейчас три прихлопа, три притопа, непонятные тексты. Пустышка, все как-то глупо.