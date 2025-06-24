Осин давал мне нужные советы: как сложилась жизнь приемной дочки культового певца

В столице состоялась премьера мистической комедии «В аду мест нет». Одну из ролей в картине исполнила Анастасия Годунова — 19-летняя приемная дочь знаменитого певца Евгения Осина: он любил ее как родную. «Вечерняя Москва» пообщалась с актрисой.
— Анастасия, расскажите подробнее о фильме.
— Герои проходят испытания, от которых зависит дальнейший путь их бессмертных душ. И складывается так, что в аду для грешников не осталось мест. В итоге принимается решение: тем, кто предал свою любовь, дают еще одну возможность это исправить — любовь сохранить, а не разрушить. Мы видим, как отношения можно построить, как в них выжить, если случилась измена. Я играю ангела Добри.
— А чего сегодня, на ваш взгляд, не хватает в современном кинематографе?
— Качественных сценариев от профессионалов. И стало появляться много людей без образования — как в музыке, так и в кино, какие-то блогеры, понятия не имеющие, что такое актерство и как к нему надо относиться. Недавно я смотрела интервью с нашей популярной телеведущей и актрисой Ларисой Гузеевой. Она рассказала, как однажды на съемке попросила одну девушку, ее партнершу по фильму, убрать телефон, на что та ответила, что делать этого не станет, мол, ей мобилка не мешает. Тут четко видно, кто как к профессии относится — артисты с огромным опытом и молодежь, которая не уважает, ни во что не ставит то поколение. И в целом надо делать продукт качественный и долговечный, а не на один показ. Порой смотришь кино и не понимаешь, что хотел сказать режиссер в той или иной сцене, почему у актера пустые глаза и отчего он не хочет донести до меня ничего. Я желаю ему поверить, но его монологу про любовь не верю. Нет жизни.
— Той самой жизни, которая была, например, в творчестве Евгения Осина, приемной дочерью которого вы являетесь?
— Да. Еще и поэтому я решила дать его композициям, которые он мне в свое время подарил, второе дыхание. Я могу исполнять их на законных основаниях. Уже представила в новых стилях песню «Посмотри в окно» и недавно появилось на свет обновленное творение «Таня+Володя». Я очень хочу, чтобы песни Евгения Осина не забывали и они продолжали звучать дальше. На них ведь выросло не одно поколение. «Таня+Володя» — известный хит о первой любви, веселый, танцевальный, который знает каждый. Я его просто обновила от женского лица, придала еще большую популярность. А Женя был очень многогранным музыкантом. Во всех его песнях — душа, открытость, он мог правильно преподнести материал, донести его до публики. Цепляла и музыка, и тексты со смысловой нагрузкой. То, что близко каждому человеку, например, взаимоотношения между девушкой и парнем. Евгений все истории проживал. Он артист с большой буквы. Прошло уже много лет, но и тогда, и сейчас композиции Осина дарят тепло и поднимают настроение. И я счастлива. Ведь музыка вечна, и значит, память о нем жива. А мы в основном наблюдаем сейчас три прихлопа, три притопа, непонятные тексты. Пустышка, все как-то глупо.
— Евгений Осин не был для вас биологическим отцом, но воспитывал как родную. Каким остался в памяти?
— Светлым, добрым, душевным, открытым. Он всегда меня поддерживал, был готов помочь в трудную минуту, давал нужные советы и по жизни, и в творчестве. Напоминал, что если ты вышел на сцену, зрителя не должно волновать, болит у тебя горло или что-то еще или какое у тебя настроение. Артиста и профессионала ничего не должно выбить из колеи. Еще Женя советовал ежедневно уделять время распевкам и прогонять свой песенный репертуар. Чтобы развить чувство ритма, говорил, что необходимо играть на барабанах. Он меня этому учил и рекомендовал заниматься танцами. Я овладела латино-американскими. Еще дома мы частенько играли в игру: Женя называл предложение, а я придумывала продолжение. И с детства я начала писать стихи. Именно популярнейший в то время артист стал моим первым слушателем. А сейчас я продолжаю работать над своим вокальным материалом и параллельно учусь в театральном колледже.
— Насколько я знаю, Женя Осин еще много чего хорошего вам привил…
— Да. Он ведь пел в церковном хоре и занимался благотворительностью, выступал бесплатно, помогал собирать средства для детей с онкологией. Мы с мамой его всегда поддерживали. И сегодня я продолжаю этим заниматься. Совсем недавно вернулась с ХII Забай кальского международного кинофестиваля в Чите, где для меня было честью выступить перед молодыми бойцами в госпитале и перед детьми из детского дома. Еще Евгений обожал птиц, держал даже голубятню и привил мне любовь к пернатым. Однажды вручил птиц амадинов, за которыми я ухаживала очень трепетно, и щенка породы шпиц. Он дарит тепло по сей день. В итоге я стала зоозащитником, периодически посещаю и помогаю приютам, где находятся собаки, оставшиеся без хозяев. А для меня потеря дорогого человека, который заменил отца, стала серьезнейшим ударом. Я не пела целый год и даже хотела бросить заниматься музыкой. Но, повзрослев, поняла, что продолжать заниматься творчеством нужно. Евгений Осин навсегда в моем сердце. Я на каждом своем концерте его вспоминаю.
ДОСЬЕ.
Анастасия Годунова родилась 20 апреля 2006 года в Москве. Окончила музыкальную школу им. Чайковского; в данный момент учится по специальности «артист драматического театра и кино». Финалистка всероссийского конкурса «Маленькая мисс Россия — 2015». Снималась в киножурнале «Ералаш». Участница благотворительных мероприятий, певица, автор песен.
ВОСПИТЫВАЛ КАК СВОЮ.
О том, что у Осина есть еще внебрачная наследница, стало известно только в 2018-м, за несколько месяцев до смерти певца. С ее матерью Еленой музыкант стал жить в незарегистрированном браке после развода со второй женой. Настя родилась, когда Осин стал встречаться с Годуновой. Повзрослев, девочка называла артиста папой, а он воспитывал ее как родную, даже готов был признать отцовство. Они пришли на передачу «На самом деле», которая решила сделать ДНК-тест. Результаты показали, что Евгений и Анастасия неродные по крови. Позже Елена рассказала, что ее возлюбленный собирался удочерить ее ребенка после свадьбы, но из-за его болезни и преждевременной смерти осуществить задуманное им не удалось.
РОДНОЙ РЕБЕНОК ОСИНА.
Во втором браке артиста с сотрудницей банка Натальей Черемисиной родилась дочь. Она появилась на свет спустя два года после свадьбы родителей, в январе 2002-го, и получила имя Агния. Она унаследовала музыкальный талант отца, кроме пения, она занялась написанием стихов, а также танцами.