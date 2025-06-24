В Уфе появился новый сквер «Морякам защитникам Отечества»

«Сквер, который мы открываем сегодня, посвящен всем морякам — выходцам из Башкортостана. Здесь мы создаем пространство, где каждый сможет отдохнуть и поразмышлять о подвиге наших защитников. В сквере “Морякам защитникам Отечества” мы проложили тротуар для неспешных прогулок, высадили кустарники и цветы, а осенью планируем посадку крупномерных деревьев, чтобы он стал еще уютнее», — приветствуя участников церемонии, отметил Илвир Нурдавлятов.