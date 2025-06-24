В Уфе появился новый сквер «Морякам защитникам Отечества»

В торжественной церемонии открытия сквера приняли участие глава администрации Кировского района Уфы Илвир Нурдавлятов, депутат Горсовета, председатель Региональной общественной организации «Морское собрание Республики Башкортостан» Юлай Муратов, депутат Горсовета Павел Васильев, кадеты и педагоги школ № 5 и № 9, жители района.
«Сквер, который мы открываем сегодня, посвящен всем морякам — выходцам из Башкортостана. Здесь мы создаем пространство, где каждый сможет отдохнуть и поразмышлять о подвиге наших защитников. В сквере “Морякам защитникам Отечества” мы проложили тротуар для неспешных прогулок, высадили кустарники и цветы, а осенью планируем посадку крупномерных деревьев, чтобы он стал еще уютнее», — приветствуя участников церемонии, отметил Илвир Нурдавлятов.
Народный артист Башкортостана Артур Каипкулов исполнил песню из репертуара Муслима Магомаева «Синяя вечность». Затем все участники церемонии почтили память погибших моряков при исполнении воинского долга минутой молчания и возложили цветы к мемориалу морякам защитникам Отечества.