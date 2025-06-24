Отпуск женам или членам семьи участников СВО в 2025 году

Если участник СВО берет отпуск, то его жена имеет полное право сделать так же. Нужно подать заявление работодателю, чтобы он его рассмотрел и выплатил отпускные. При этом неважно, какие даты указывались в графике отпусков ранее. Если женщина уже отгуляла положенный отпуск в этом году, она может взять еще один — неоплачиваемый.