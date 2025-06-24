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Отпуск женам или членам семьи участников СВО в 2025 году

По закону россияне с близкими в зоне СВО имеют право на особые льготы, в том числе — на внеурочные отпуска. В 2025 году список возможностей по этому направлению расширился, и сегодня взять отпуск могут как жены, так и члены семьи военнослужащих.

Анна Григор
Автор Новости Mail
Жена целует участника СВО.
Источник: РИА "Новости"

Рассказываем, как жены, родители и другие члены семьи участников СВО могут взять отпуск в 2025 году.

Кому положен дополнительный отпуск

Право на дополнительный отпуск имеют:

  • жены мобилизованных, контрактников и добровольцев в зоне СВО;
  • родители, супруги и иные члены семьи, которые ухаживают за раненым;
  • лица, воспитывающие ребенка, родитель которого находится за «ленточкой».

Виды отпусков для семей и жен участников СВО

Есть несколько оснований, по которым родным бойца можно взять отпуск.

Неоплачиваемый отпуск до 35 дней для ухода за ранеными

Трудовой кодекс России гласит: гражданин может взять отпуск, чтобы помогать раненому на службе члену семьи. Максимальный срок — 35 дней в году.

Такой отпуск не оплачивается. На слово работодатель верить не должен: необходимо показать врачебное заключение о том, что пострадавшему действительно требуется постоянный уход.

Отпуск одновременно с мужем-военнослужащим

Если участник СВО берет отпуск, то его жена имеет полное право сделать так же. Нужно подать заявление работодателю, чтобы он его рассмотрел и выплатил отпускные. При этом неважно, какие даты указывались в графике отпусков ранее. Если женщина уже отгуляла положенный отпуск в этом году, она может взять еще один — неоплачиваемый.

Дополнительный отпуск для поездки к месту службы

Члены семьи военного могут взять до 14 дней в году отпуска, чтобы навестить близкого по месту его дислокации. Важно: такой отпуск проводят за свой счет.

Как оформить дополнительный отпуск

Чтобы без проблем взять дополнительный отпуск, нужно выполнить ряд действий.

1. Подготовить документы: заявление на отпуск, копию свидетельства о браке для супругов, медицинское заключение для ухода за раненым и справку из воинской части.

2. Подать заявление на подпись работодателю.

3. Получить приказ о предоставлении отдыха и отпускные, если он оплачиваемый.

4. Если работодатель отказывает в отпуске — обратиться в трудовую инспекцию или военную прокуратуру. По возможности целесообразность таких мер стоит заранее обсудить с погруженным в тему юристом.

Какие еще льготы предоставляются женам и семьям военнослужащих в зоне СВО

Помимо отпуска, государство помогает и по другим направлениям. Ниже перечислили основные из них.

1. Оплата проезда к месту службы родственника и обратно раз в год.

2. Выплата увеличенных пособий на детей военнослужащих.

3. Отдых в санаториях за счет государства.

4. Бесплатная юридическая помощь семье.

5. Приоритетная выдача жилья — если боец получил инвалидность.