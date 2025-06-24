Отпуск женам или членам семьи участников СВО в 2025 году

Рассказываем, как жены, родители и другие члены семьи участников СВО могут взять отпуск в 2025 году.
Кому положен дополнительный отпуск
Право на дополнительный отпуск имеют:
- жены мобилизованных, контрактников и добровольцев в зоне СВО;
- родители, супруги и иные члены семьи, которые ухаживают за раненым;
- лица, воспитывающие ребенка, родитель которого находится за «ленточкой».
Виды отпусков для семей и жен участников СВО
Есть несколько оснований, по которым родным бойца можно взять отпуск.
Неоплачиваемый отпуск до 35 дней для ухода за ранеными
Трудовой кодекс России гласит: гражданин может взять отпуск, чтобы помогать раненому на службе члену семьи. Максимальный срок — 35 дней в году.
Такой отпуск не оплачивается. На слово работодатель верить не должен: необходимо показать врачебное заключение о том, что пострадавшему действительно требуется постоянный уход.
Отпуск одновременно с мужем-военнослужащим
Если участник СВО берет отпуск, то его жена имеет полное право сделать так же. Нужно подать заявление работодателю, чтобы он его рассмотрел и выплатил отпускные. При этом неважно, какие даты указывались в графике отпусков ранее. Если женщина уже отгуляла положенный отпуск в этом году, она может взять еще один — неоплачиваемый.
Дополнительный отпуск для поездки к месту службы
Члены семьи военного могут взять до 14 дней в году отпуска, чтобы навестить близкого по месту его дислокации. Важно: такой отпуск проводят за свой счет.
Как оформить дополнительный отпуск
Чтобы без проблем взять дополнительный отпуск, нужно выполнить ряд действий.
1. Подготовить документы: заявление на отпуск, копию свидетельства о браке для супругов, медицинское заключение для ухода за раненым и справку из воинской части.
2. Подать заявление на подпись работодателю.
3. Получить приказ о предоставлении отдыха и отпускные, если он оплачиваемый.
4. Если работодатель отказывает в отпуске — обратиться в трудовую инспекцию или военную прокуратуру. По возможности целесообразность таких мер стоит заранее обсудить с погруженным в тему юристом.
Какие еще льготы предоставляются женам и семьям военнослужащих в зоне СВО
Помимо отпуска, государство помогает и по другим направлениям. Ниже перечислили основные из них.
1. Оплата проезда к месту службы родственника и обратно раз в год.
2. Выплата увеличенных пособий на детей военнослужащих.
3. Отдых в санаториях за счет государства.
4. Бесплатная юридическая помощь семье.
5. Приоритетная выдача жилья — если боец получил инвалидность.
6. Льготы на оплату услуг ЖКХ.