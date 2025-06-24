Уфимские автомобилисты получили штрафы на 1,2 млн рублей за перегорождение контейнерных площадок

В Уфы фиксируют случаи незаконной парковки автомобилей у контейнерных площадок. Недобросовестные водители создают проблемы для жителей и работы коммунальных служб, их, как сообщает пресс-служба городской администрации, выявляют с помощью системы «ТКО-Башкортостан», после чего данные передают в Центр общественной безопасности.
Только за прошлый месяц административные комиссии вынесли 632 постановления, общая сумма штрафов составила 1,2 миллиона рублей. Согласно законодательству, штрафы для граждан варьируются от полутора до трех тысяч рублей, для должностных лиц — от пяти до десяти тысяч, а для организаций — от 20 до 30 тысяч. При повторном нарушении размер штрафа удваивается.
В мэрии подчеркивают, что соблюдение правил парковки возле мусорных площадок является не только требованием закона, но и важным вкладом в поддержание чистоты города. Автовладельцев призывают быть внимательнее, чтобы избежать штрафных санкций и не мешать работе коммунальных служб.
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