Уфимские автомобилисты получили штрафы на 1,2 млн рублей за перегорождение контейнерных площадок

Только за прошлый месяц административные комиссии вынесли 632 постановления, общая сумма штрафов составила 1,2 миллиона рублей. Согласно законодательству, штрафы для граждан варьируются от полутора до трех тысяч рублей, для должностных лиц — от пяти до десяти тысяч, а для организаций — от 20 до 30 тысяч. При повторном нарушении размер штрафа удваивается.