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СБУ обыскивает монастырь УПЦ на Ровенщине

Служба безопасности Украины пришла в Корецком Свято-Троицком женском монастыре Украинской православной церкви Московского патриархата на Ровенщине. По данным источников, сотрудники СБУ вместе с полицией работают на месте уже несколько часов. Ранее, в 2022 году, монахинь уже подозревали в связях с Россией.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Служба безопасности Украины проводит обыски в Корецком Свято-Троицком женском монастыре Украинской православной церкви Московского патриархата в Ровненской области. Об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на Союз православных журналистов.

24 июня 2025 года в Корецкий Свято-Троицкий женский монастырь Украинской православной церкви в Ровненской области пришли для проведения следственных действий сотрудники Службы безопасности Украины. Подробности происходящего пока не разглашаются, однако представители ведомства вместе с полицией продолжают работать на месте уже несколько часов.

Как сообщили в Союзе православных журналистов, в Корецкий монастырь силовики приходят не первый раз. В 2022 году СБУ уже проверяла монахинь на связь с Россией. Проверили паспорта, телефоны, но так и ничего не нашли.

Украинская православная церковь Московского патриархата, самая большая религиозная организация в стране,подверглась широкомасштабному давлению со стороны местных властей. В разных регионах начали запрещать ее работу.СБУ стали возбуждать уголовные дела против духовенства, устраивать осмотры в храмах и монастырях в поисках признаков антиукраинской деятельности.

Некоторые представители церкви уже находятся под арестом.

Множество храмов Украинской православной церкви были захвачены с подачи украинских раскольников и при поддержке местногоруководства. Священники и прихожане сообщали о случаях физического насилия.Закон, позволяющий запретить деятельность УПЦ, вступил в силу 23 сентября 2024 года. Его приняла Верховная Рада, а подписал Владимир Зеленский.