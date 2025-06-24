Пермяк осужден за нетрезвую езду

Суд в Очере рассмотрел уголовное дело в отношении 37-летнего жителя Перми. Мужчина признан виновным в управлении транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию, сообщает ГУ МВД по Пермскому краю.
Вечером в январские каникулы на автодороге «Подъезд к г. Ижевск» сотрудники ДПС межмуниципального отдела МВД России «Очерский» остановили «Ладу Весту». По внешним признакам полицейские поняли, что водитель нетрезв. Предположение подтвердилось с помощью медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения: в выдыхаемом нарушителем воздухе присутствовало 0,885 мг/л абсолютного этилового спирта, то есть в 5,5 раза больше допустимого.
Затем было установлено, что фигурант уже привлекался к административной ответственности за аналогичное правонарушение, но снова нарушил закон.
Понимая, что может лишиться машины, фигурант в срочном порядке оформил доверенность на имя своей сестры. А в суде пермяк представил доводы, что «Лада» принадлежит его матери. Однако та не имеет водительского удостоверения и не включена в страховой полис.
Суд приговорил виновного к 240 часам обязательных работ и лишил права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 2 года. «Лада Веста» конфискована и достанется государству.