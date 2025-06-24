Ричмонд
+27°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

134 тысячи человек придется эвакуировать в Ростове в случае остановки ТЭЦ-2

Самый худший сценарий при остановке ТЭЦ-2 смоделировали в Ростове-на-Дону.

Источник: Комсомольская правда

На Западном в Ростове-на-Дону в случае аварийной остановки ТЭЦ-2 зимой придется эвакуировать 134,6 тысячи человек. Самый худший сценарий развития событий смоделировали в актуализированной схеме теплоснабжения. Документ можно найти на сайте городской администрации.

Оказалось, что мероприятия по линии ГО и ЧС потребуются, если на термометрах будет −18 градусов. В такой ситуации быстро переключить дома на другие источники отопления довольно сложно. При этом уже через 32,8 часа в помещениях может похолодать до +8, а в подвалах — до −2 градусов.

— Часть нагрузки от РТЭЦ-2 есть возможность переключить. В случае полной потери электроснабжения ТЭЦ необходимо использовать передвижные дизель-генераторы, передвижные котельные, а также следует переместить людей во временные пункты размещения, — предполагают власти.

Отметим, вариант с эвакуацией предположили «для выработки возможных путей уменьшения последствий подобной аварии».

Подпишись на нас в Telegram.