134 тысячи человек придется эвакуировать в Ростове в случае остановки ТЭЦ-2

Оказалось, что мероприятия по линии ГО и ЧС потребуются, если на термометрах будет −18 градусов. В такой ситуации быстро переключить дома на другие источники отопления довольно сложно. При этом уже через 32,8 часа в помещениях может похолодать до +8, а в подвалах — до −2 градусов.