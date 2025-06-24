В Москве средний интервал движения трамваев на всех маршрутах достиг девяти минут

«В Москве продолжается работа по обновлению трамвайных путей. Реконструкция старых участков и строительство новых линий позволяют увеличить скорость движения и избежать заторов, что положительно сказывается на времени ожидания. Московский трамвай сегодня активно развивается. В сентябре прошлого года открыта новая линия по улице Сергия Радонежского, а в апреле этого года после масштабной реконструкции заработало обновленное депо им. П. Л. Апакова на Шаболовке», — подчеркнули в мэрии.