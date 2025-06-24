В Москве средний интервал движения трамваев на всех маршрутах достиг девяти минут

«Работаем над развитием трамвайной сети столицы, делаем ее более удобной и максимально доступной для пассажиров. Это способствует снижению загруженности дорог и улучшению экологической ситуации в городе», — сказал Ликсутов.
Он уточнил, что среднее время ожидания трамвая на всех маршрутах столицы составляет девять минут. В 2022 году этот показатель составлял 14 минут. Такого снижения удалось достичь благодаря ряду мер, среди которых: обособление трамвайных путей, модернизация инфраструктуры и закупка нового подвижного состава.
«В городе действуют 35 маршрутов, пассажиры ежедневно совершают более 750 тыс. поездок. Самые короткие интервалы движения трамваев в Москве наблюдаются на маршруте № 17, связывающем Останкино и Медведково, где трамваи прибывают каждые 3 минуты. Минимальный интервал движения наблюдается и на маршруте № 6, соединяющем Братцево и станцию метро “Сокол”, где время ожидания составляет 4 минуты», — добавили в пресс-службе транспортного комплекса правительства Москвы.
Отмечается, что в ближайшие два года планируется поставка еще 100 современных односекционных трамваев нового поколения. Вагоны выйдут на новые линии и должны сократить интервалы движения на действующих маршрутах.
Новые трамвайные пути
«В Москве продолжается работа по обновлению трамвайных путей. Реконструкция старых участков и строительство новых линий позволяют увеличить скорость движения и избежать заторов, что положительно сказывается на времени ожидания. Московский трамвай сегодня активно развивается. В сентябре прошлого года открыта новая линия по улице Сергия Радонежского, а в апреле этого года после масштабной реконструкции заработало обновленное депо им. П. Л. Апакова на Шаболовке», — подчеркнули в мэрии.
Протяженность трамвайных путей в Москве составляет около 430 км (с учетом депо), из них 82% отделены от автомобильных дорог или находятся на обособленном полотне, что уже позволило снизить число задержек из-за ДТП на путях и сделать движение трамваев надежнее. Трамвайная сеть Москвы охватывает 86 районов, вблизи остановок трамвая проживают свыше 5,5 млн человек.
«В планах на ближайшие годы — расширение трамвайной сети Москвы. Сейчас идет строительство новой линии на проспекте Академика Сахарова (от Комсомольской площади до Чистопрудного бульвара), а также восстановление трамвайной линии по Трифоновской улице между улицей Образцова и Рижской площадью», — анонсировали в пресс-службе.