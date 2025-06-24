Ричмонд
+27°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Большемуртинском районе выясняют причины гибели троих работников свинокомплекса

О происшествии рассказали в СК по Красноярскому краюВ Большемуртинском районе продолжается расследование уголовного дела о гибели троих сотрудников свинокомплекса.

О происшествии рассказали в СК по Красноярскому краю.

В Большемуртинском районе продолжается расследование уголовного дела о гибели троих сотрудников свинокомплекса. Следователи устанавливают все детали произошедшего.

По предварительной информации, сегодня днем четверо работников проводили осмотр очистных сооружений. Они спустились в резервуар с отходами и начали чувствовать себя плохо. Трое из них потеряли сознание, а один смог выбраться на поверхность. Его доставили в больницу, где ему оказывают помощь. К сожалению, трое других мужчин скончались на месте.

Согласно предварительным данным, пострадавшие могли отравиться воздухом, содержащим аммиак.

Следователи продолжают осматривать место происшествия, к работе привлечены специалисты Министерства экологии для забора проб воздуха. Также допрашиваются сотрудники предприятия, и планируется проведение необходимых экспертиз для выяснения всех обстоятельств трагедии.