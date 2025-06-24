В Большемуртинском районе выясняют причины гибели троих работников свинокомплекса

По предварительной информации, сегодня днем четверо работников проводили осмотр очистных сооружений. Они спустились в резервуар с отходами и начали чувствовать себя плохо. Трое из них потеряли сознание, а один смог выбраться на поверхность. Его доставили в больницу, где ему оказывают помощь. К сожалению, трое других мужчин скончались на месте.