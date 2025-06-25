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В Ватикане считают, что ИИ угрожает молодежи

Папа Лев XIV высказался о рисках использования ИИ для молодых поколений. По его словам, технологии не должны подменять собой человеческое развитие — особенно в сфере нравственности, мышления и духовного роста.

Алена Соколова
Автор Новости Mail
Источник: Unsplash

Папа Лев XIV призвал к этичному и ответственному использованию искусственного интеллекта, особенно в контексте его влияния на детей и подростков. Об этом он заявил в послании ко Второй Римской конференции по ИИ, проходящей при участии Ватикана.

Понтифик подчеркнул, что ИИ — «выдающееся творение человеческого гения», но, несмотря на свои возможности, он остается всего лишь инструментом. По мнению Папы, технологии не должны заменять собой процессы, в которых формируются личность, интеллект и мировоззрение молодого человека.

«Нас всех, я уверен, волнует возможное влияние ИИ на интеллектуальное и нейронное развитие детей и подростков», — заявил Папа.

Он напомнил, что ни одна эпоха ранее не имела такого доступа к информации, как сегодня, но наличие данных нельзя путать с подлинным знанием:

Истинная мудрость — это не доступ к данным, а осознание смысла жизни.

Папа отметил, что нужно сохранять человечность, достоинство и духовное развитие — именно в этих категориях следует оценивать риски и пользу от ИИ. Он предостерег людей от применения технологий для манипуляций, наживы и деструктивного влияния.

В заключение он выразил надежду, что участники конференции подойдут к обсуждению с учетом перспектив будущих поколений: «Молодежь — наша надежда. Она должна получать поддержку, а не сталкиваться с преградами на пути к зрелости и ответственности».