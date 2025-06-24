Косатки используют водоросли как мочалки: видео

Дроны зафиксировали, как млекопитающие отрывали зубами стебли бурых водорослей Nereocystis luetkeana, подплывали с добычей к сородичам, прижимались так, чтобы фрагмент растения оказался между двумя телами, и терлись друг об друга несколько минут. По мнению исследователей, такое поведение косаток — форма социального груминга, когда животные помогают друг другу очищать кожу.