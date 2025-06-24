Косатки используют водоросли как мочалки: видео

Весной и летом прошлого года ученые наблюдали за южными резидентными косатками — популяцией на грани исчезновения численностью менее 80 особей, которая обитает в прибрежных водах между канадской Британской Колумбией и американским Вашингтон. Результаты исследования опубликовал научный журнал Current Biology.
Дроны зафиксировали, как млекопитающие отрывали зубами стебли бурых водорослей Nereocystis luetkeana, подплывали с добычей к сородичам, прижимались так, чтобы фрагмент растения оказался между двумя телами, и терлись друг об друга несколько минут. По мнению исследователей, такое поведение косаток — форма социального груминга, когда животные помогают друг другу очищать кожу.
В общей сложности специалисты задокументировали 30 подобных эпизодов, в которых участвовали как самцы, так и самки разных возрастов. Однако чаще всего такие взаимодействия все-таки происходили между родственниками или одногодками.
Особенно активничали млекопитающие в периоде линьки, что подтверждает гипотезу ученых о гигиенической цели подобных сближений. Исследователи также отметили, что такое поведение косаток зафиксировали впервые, поэтому, вероятно, это уникальная черта именно южной резидентной популяции.
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