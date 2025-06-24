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Самарские предприятия получают поддержку при выходе на международные рынки

Центр поддержки экспорта Самарской области начал приём заявок на участие в международных бизнес-миссиях и выставках 2025 года.

Центр поддержки экспорта Самарской области начал приём заявок на участие в международных бизнес-миссиях и выставках 2025 года. К поездкам в составе региональных делегаций приглашаются как действующие экспортёры, так и предприниматели, ориентированные на экспорт.

Поддержка экспортно ориентированных предприятий входит в число приоритетных направлений работы правительства Самарской области.

Обновление инструментов поддержки бизнеса осуществляется в рамках национальных проектов «Эффективная и конкурентная экономика» и «Международная кооперация и экспорт».

Заместитель председателя правительства, министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк подчеркнул эффективность формата деловых поездок в составе региональных делегаций.

Такой формат позволяет предпринимателям изучать потенциальные рынки, устанавливать деловые контакты и заключать предварительные договорённости с партнёрами.

Центр поддержки экспорта функционирует на базе организации «Мой бизнес». ЦПЭ предоставляет следующие услуги:

— помощь в выборе страны для выхода на рынок.

— поиск зарубежных партнёров.

— сопровождение экспортных контрактов.

— размещение на международных торговых площадках.

— содействие в организации транспортировки продукции.

Успешным примером сотрудничества с ЦПЭ является ООО «Бисмарк» предприятие по переработке мёда. При поддержке центра компания наладила экспорт продукции в Германию, Словакию, страны Прибалтики, Сербию и Китай.

Подробная информация об инструментах поддержки доступна на портале mybiz63.ru в специальном разделе для экспортёров.

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