В Фонде капремонта Ростовской области ответили на часто задаваемые вопросы собственников

Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов в Ростовской области проводится согласно Региональной программе, которая была утверждена на срок до 2049 года. В региональном Фонде капитального ремонта ответили на самые распространенные вопросы от собственников МКД.
Какие дома будут ремонтировать?
— В программу входят все многоквартирные дома (МКД), за исключением признанных аварийными или подлежащими сносу, а также имеющих малое количество квартир (менее пяти).
Почему нельзя отремонтировать все и сразу?
— Очередность проведения капитального ремонта устанавливается индивидуально для каждого типа работ, предусмотренных программой. К таким работам относятся ремонт крыши, фасада, подвальных помещений и фундамента здания, замена и модернизация внутридомовых инженерных систем электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения, а также обслуживание и замена лифтового оборудования.
Когда планируется ремонт, и что именно будут делать?
— Региональная программа содержит перечень работ по капитальному ремонту каждого МКД (конструктивных элементов или систем), а также плановый год начала капитального ремонта. Для реализации региональной программы утверждается краткосрочный план — перечень работ на ближайшие три года, где указаны сроки и виды ремонта.
Можно ли изменить сроки капремонта?
— Установленный региональной программой срок капитального ремонта может быть перенесен жителями на более поздний или ранний период при наличии соответствующего решения общего собрания собственников. Подробнее о внесении изменений в Постановление по ссылке.
Как формируется сумма на капремонт?
— Фонд может формироваться на общем счете регионального оператора, где средства собираются централизованно и распределяются по графику ремонтов. При этом «общий котёл» объединяет взносы собственников разных домов для ремонта МКД. Также деньги могут собираться на специальном счете самого дома, куда собственники могут их направлять конкретно для нужд своего многоквартирного дома. Способ сбора выбирает общее собрание жильцов.
Что такое специальный счёт?
— Специальный счет — это способ формирования фонда для конкретного МКД, где жильцы самостоятельно аккумулируют взносы и организуют проведение ремонта. Важно помнить, что специальный счёт — это большая ответственность и требует единства и согласия всех собственников дома.
НАША СПРАВКА.
Отметим, что содержание дома до проведения капремонта и текущий ремонт — это обязанность управляющей компании (УК).
Напомним, что оплата взносов на капремонт обязательна для всех собственников многоквартирных домов (статья 169 Жилищного Кодекса).