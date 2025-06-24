В Фонде капремонта Ростовской области ответили на часто задаваемые вопросы собственников

— Фонд может формироваться на общем счете регионального оператора, где средства собираются централизованно и распределяются по графику ремонтов. При этом «общий котёл» объединяет взносы собственников разных домов для ремонта МКД. Также деньги могут собираться на специальном счете самого дома, куда собственники могут их направлять конкретно для нужд своего многоквартирного дома. Способ сбора выбирает общее собрание жильцов.