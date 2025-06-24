Москалькова предложила расширить центры реабилитации для участников СВО

«Участники специальной военной операции попадают в реабилитационные центры, которые сегодня разворачиваются в пяти субъектах Российской федерации. Очень хорошее дело. В Новосибирске, Рязанской области, в Нижегородской области, но их не хватает. Правительство, Минздрав, министерство социального развития, социальный фонд видят эту проблему, работают над ней, но очень хотелось бы взять ее на особый контроль, потому что без этих реабилитационных центров, конечно, нам трудновато… Если будут возможности как-то из резервного фонда рассмотреть этот вопрос, то это было бы совершенно замечательно», — сказала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова на встрече с президентом.