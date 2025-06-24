Минтруда напомнило белорусам про большие выходные в июле 2025 года. Подробности раскрыли в Министерстве труда и социальной защиты.
В ведомстве напомнили, что 3 июля День Независимости Беларуси в 2025 году выпал на четверг. Указанная дата в стране считается официальным выходным. Пятница, 4 июля, также будет выходным днем, однако ее нужно будет отработать в субботу, 12 июля.
«Таким образом, непрерывные выходные дни: 3,4,5,6 июля — 4 дня», — уточнили в Минтруда.
По информации Министерства, согласно с производственным календарем, в июле у белорусов при шестидневной рабочей неделе окажется 26 рабочих дней. В том случае, если неделя пятидневная, то рабочих дней будет 22.
Ранее Минтруда сказало, когда белорусов могут привлечь к работе в выходной день.
Кстати, в Минтруда и соцзащиты Беларуси пояснили, что будет с пенсиями и пособиями, если базовый счет в банке не открыт до 20 июня: "Деньги не сгорят, а будут выплачены позже.
А еще Минтруда сказало, как должен выглядеть расчетный листок работника в Беларуси.