Минтруда напомнило белорусам про большие выходные в июле 2025 года

В ведомстве напомнили, что 3 июля День Независимости Беларуси в 2025 году выпал на четверг. Указанная дата в стране считается официальным выходным. Пятница, 4 июля, также будет выходным днем, однако ее нужно будет отработать в субботу, 12 июля.