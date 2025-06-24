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Московский зоопарк подписал соглашение о популяризации больших панд

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Московский зоопарк и транспортная группа Fesco запустили совместный проект по популяризации редкого вида больших панд. В честь события гендиректор зоопарка Светлана Акулова, вице-президент Fesco по взаимодействию с органами государственной власти и внешним связям Сергей Сидоров и советник-посланник по культуре посольства КНР в РФ Фэн Литао повязали красные ленты на символическом дереве дружбы у павильона «Фауна Китая», передает корреспондент ТАСС.

«Наш совместный проект приурочен к 145-летию группы и ориентирован на дальнейшее развитие и углубление отношений России и Китая с помощью программы “Пандадипломатия”. Значимость этой программы невозможно переоценить — ведь она посвящена просветительской активности по сохранению больших панд. Лишь недавно этот вид удалось перевести из статуса “угрожаемый” до “уязвимый” и, безусловно, на этом нельзя останавливаться. Московский зоопарк и Fesco объединяют усилия в том, чтобы о больших пандах и их особенностях знало как можно больше людей», — сказала Акулова журналистам.

Сидоров подчеркнул, что панда в данном случае является символом объединения экономики, политической воли и дружбы народов России и Китая. «Спасибо огромное, что дали нам возможность поучаствовать в потрясающем проекте», — сказал он.

«Зоопарк, я думаю, это самое любимое место для детей и их родителей, и это очень хорошие партнеры нашего посольства, мы всегда сотрудничаем», — сказал Фэн Литао.

Как уточнили в пресс-службе зоопарка, в ходе проекта Fesco и Московский зоопарк планируют размещать изображения больших панд на контейнерах группы на маршрутах между РФ и КНР, развивать с помощью популярного образа панд интерес у детей и взрослых к изучению животного мира, реализовать совместные волонтерские и просветительские инициативы.

Транспортная группа Fesco уже является опекуном дальневосточного леопарда Мизера в Московском зоопарке.