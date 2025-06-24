Московский зоопарк подписал соглашение о популяризации больших панд

«Наш совместный проект приурочен к 145-летию группы и ориентирован на дальнейшее развитие и углубление отношений России и Китая с помощью программы “Пандадипломатия”. Значимость этой программы невозможно переоценить — ведь она посвящена просветительской активности по сохранению больших панд. Лишь недавно этот вид удалось перевести из статуса “угрожаемый” до “уязвимый” и, безусловно, на этом нельзя останавливаться. Московский зоопарк и Fesco объединяют усилия в том, чтобы о больших пандах и их особенностях знало как можно больше людей», — сказала Акулова журналистам.