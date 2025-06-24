Московский зоопарк подписал соглашение о популяризации больших панд

«Наш совместный проект приурочен к 145-летию группы и ориентирован на дальнейшее развитие и углубление отношений России и Китая с помощью программы “Пандадипломатия”. Значимость этой программы невозможно переоценить — ведь она посвящена просветительской активности по сохранению больших панд. Лишь недавно этот вид удалось перевести из статуса “угрожаемый” до “уязвимый” и, безусловно, на этом нельзя останавливаться. Московский зоопарк и Fesco объединяют усилия в том, чтобы о больших пандах и их особенностях знало как можно больше людей», — сказала Акулова журналистам.
Сидоров подчеркнул, что панда в данном случае является символом объединения экономики, политической воли и дружбы народов России и Китая. «Спасибо огромное, что дали нам возможность поучаствовать в потрясающем проекте», — сказал он.
«Зоопарк, я думаю, это самое любимое место для детей и их родителей, и это очень хорошие партнеры нашего посольства, мы всегда сотрудничаем», — сказал Фэн Литао.
Как уточнили в пресс-службе зоопарка, в ходе проекта Fesco и Московский зоопарк планируют размещать изображения больших панд на контейнерах группы на маршрутах между РФ и КНР, развивать с помощью популярного образа панд интерес у детей и взрослых к изучению животного мира, реализовать совместные волонтерские и просветительские инициативы.
Транспортная группа Fesco уже является опекуном дальневосточного леопарда Мизера в Московском зоопарке.