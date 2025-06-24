Госдума приняла закон о компенсациях за нарушение интеллектуальных прав

Помимо этого, вносятся изменения в сферу патентных прав. Для изобретений, полезных моделей и промышленных образцов предлагается повысить как нижний, так и верхний пределы компенсаций. Новые рамки составят от 50 тысяч до 10 миллионов рублей. При этом законом вводятся исключения для добросовестных нарушителей. Если предприниматель не знал и не должен был знать о нарушении исключительных прав, суд получает право существенно снижать размер компенсации. В таких случаях твердая сумма может быть уменьшена до диапазона от 10 до 500 тысяч рублей, а при альтернативных способах расчета — до однократного или двукратного размера стоимости контрафактной продукции или лицензионного вознаграждения.