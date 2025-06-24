Госдума приняла закон о компенсациях за нарушение интеллектуальных прав

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, которым предлагается изменить правила взыскания компенсаций за нарушение авторских прав, товарных знаков и других объектов интеллектуальной собственности.
Законопроект был внесен группой сенаторов и депутатов Госдумы во главе со спикером Совфеда Валентиной Матвиенко.
Закон направлен на исполнение решений Конституционного Суда РФ, который признал несоразмерными действующие нормы о компенсациях за нарушение прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации. В настоящее время размер компенсации за одно нарушение может быть чрезмерно высоким, особенно если нарушены права на несколько объектов.
Новый закон предлагает более гибкий подход к расчету компенсации — суды смогут снижать ее размер, если он явно несоразмерен нарушению, единое нарушение для связанных действий — если несколько объектов использованы в одном товаре или действия нарушителя взаимосвязаны, компенсация может взыскиваться как за одно нарушение, снижение компенсации в исключительных случаях — если нарушитель действовал без вины, впервые или не в рамках предпринимательской деятельности, а также солидарную ответственность для цепочек нарушителей — например, если товар прошел через нескольких продавцов.
Также закон уточняет правила взыскания компенсаций за отдельные виды нарушений, включая незаконное использование изобретений, товарных знаков и географических указаний. Новый закон предполагает значительное увеличение максимальных размеров выплат — верхний предел компенсации в твердой сумме вырастет вдвое, с 5 до 10 миллионов рублей. Эти изменения затронут нарушения авторских прав, прав на объекты смежных прав и товарные знаки, при этом минимальный порог в 10 тысяч рублей сохранится.
Помимо этого, вносятся изменения в сферу патентных прав. Для изобретений, полезных моделей и промышленных образцов предлагается повысить как нижний, так и верхний пределы компенсаций. Новые рамки составят от 50 тысяч до 10 миллионов рублей. При этом законом вводятся исключения для добросовестных нарушителей. Если предприниматель не знал и не должен был знать о нарушении исключительных прав, суд получает право существенно снижать размер компенсации. В таких случаях твердая сумма может быть уменьшена до диапазона от 10 до 500 тысяч рублей, а при альтернативных способах расчета — до однократного или двукратного размера стоимости контрафактной продукции или лицензионного вознаграждения.
Отдельно законом предусматриваются повышенные компенсации за повторные нарушения прав на изобретения, полезные модели и промышленные образцы — в этом случае сумма может достигать трехкратной стоимости права использования. Также уточнены правила взыскания компенсаций за удаление информации об авторстве и обход технических средств защиты. Для случаев свободного использования произведений с нарушением требования об указании автора, например, при публикации фотографий без подписи, но со ссылкой на источник, установлено, что это не является нарушением исключительных прав, а влечет ответственность только за нарушение права авторства.
Эти изменения призваны создать более сбалансированную систему ответственности, которая, с одной стороны, усилит защиту интеллектуальной собственности за счет повышения максимальных компенсаций, а с другой — защитит добросовестных участников рынка от несоразмерно высоких взысканий.