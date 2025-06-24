От асимметрии лица до ВИЧ: к чему может привести прием у «серого» косметолога

Красивая и ухоженная внешность становится нормой современного общества. В наши дни появляется все больше возможностей для сохранения молодости и здоровья кожи, прежде всего за счет новых аппаратных и инъекционных методик в косметологии. Однако стоит крайне ответственно подойти к выбору специалиста. «Вечерняя Москва» узнала у основателя сети клиник превентивной косметологии, предпринимателя Ксении Афониной, как не попасть в руки к непрофессиональному косметологу и избежать опасных последствий.