Госдума одобрила повышение штрафа за неуведомление военкомата при переезде

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Госдума приняла во втором и третьем, окончательном, чтении законопроект об увеличении до 20 тысяч рублей штрафа за несообщение в военкомат о переезде.
Авторами инициативы выступила группа депутатов во главе с председателем комитета по обороне Андреем Картаполовым.
Сейчас штраф за это административное правонарушение составляет от одной до пяти тысяч рублей. Законопроект же предлагает установить его в диапазоне от десяти до 20 тысяч рублей.
Такое наказание грозит тем, кто:
не сообщил в установленном порядке в военкомат или орган, осуществляющий первичный воинский учет, о переезде на новое место, не подтвержденное регистрацией.не явился в военкомат в установленный срок в случае переезда на новое место пребывания, не подтвержденное регистрацией.