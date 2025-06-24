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Госдума одобрила повышение штрафа за неуведомление военкомата при переезде

ГД одобрила повышение штрафа до 20 тыс руб за несообщение военкомату о переезде.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Госдума приняла во втором и третьем, окончательном, чтении законопроект об увеличении до 20 тысяч рублей штрафа за несообщение в военкомат о переезде.

Авторами инициативы выступила группа депутатов во главе с председателем комитета по обороне Андреем Картаполовым.

Сейчас штраф за это административное правонарушение составляет от одной до пяти тысяч рублей. Законопроект же предлагает установить его в диапазоне от десяти до 20 тысяч рублей.

Такое наказание грозит тем, кто:

не сообщил в установленном порядке в военкомат или орган, осуществляющий первичный воинский учет, о переезде на новое место, не подтвержденное регистрацией.не явился в военкомат в установленный срок в случае переезда на новое место пребывания, не подтвержденное регистрацией.