Средний возраст казахстанцев назвало статведомство

По данным статведомства, на начало 2024 года средний возраст населения Казахстана составил 32,3 года. За последние пять лет показатель вырос с 31,9 года.
Средний возраст мужчин составляет 30,7 года, женщин — 33,9 года.
В разрезе регионов наиболее низкий средний возраст отмечен в Туркестанской области — 27,7 года, а также в Мангистауской области и Шымкенте — по 27,8 года.
Наиболее высокий средний возраст отмечен в Северо-Казахстанской области — 39,2 года, Восточно-Казахстанской области — 38,9 года и Костанайской области — 38 лет.
Средний возраст городского населения выше, чем в сельской местности — 32,7 и 31,7 года соответственно.
Ранее сообщалось, что численность населения РК составила 20 286 084 человека.
По сведениям статведомства, на начало текущего года в городах проживает 12 774 743 человека, в селах — 7 511 341 человек.
Общий прирост населения составил 252 242 человека, из них за счет естественного прироста на 235 078 человек, миграции — на 17 164 человека.
Самые высокие темпы роста населения зарегистрированы в Астане — 6,91%, Алматы — 2,86% и Шымкенте — 2,80%.
Кроме городов республиканского значения, население свыше 1 млн человек имеют Туркестанская — 2,1 млн, Алматинская — 1,5 млн, Жамбылская — 1,2 млн и Карагандинская — 1,1 млн области.