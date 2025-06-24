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В школы Иркутской области поступят около 190 тысяч новых учебников по истории

Почти 800 учебных заведений получат учебники для 5-х, 6-х и 7-х классов.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Почти 800 школ в Иркутской области получат около 190 тысяч новых учебников по истории. Их будут изучать ученики пятых, шестых и седьмых классов. Как сообщили КП-Иркутск в правительстве региона, на их покупку из областного бюджета выделили 35 миллионов рублей. Сейчас все книги доставляют в школьные библиотеки.

— В год защитника Отечества дети начнут заниматься по новым учебникам, где тема войны в истории человечества и великой Победы советского народа над фашизмом написана в соответствии с историческими фактами, — пояснил министр образования региона Максим Парфенов.

Также во всех школах региона реализуется единая программа по изучению истории. На преподавание истории Великой Отечественной войны отведено 30% времени, дополнительно есть уроки по Сталинградской битве, Брестской крепости и блокаде Ленинграда. В новых учебниках прописан правдивый исторический материал, для удобства сделали ссылки на сайты музеев и фильмы.