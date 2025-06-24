В школы Иркутской области поступят около 190 тысяч новых учебников по истории

Почти 800 школ в Иркутской области получат около 190 тысяч новых учебников по истории. Их будут изучать ученики пятых, шестых и седьмых классов. Как сообщили КП-Иркутск в правительстве региона, на их покупку из областного бюджета выделили 35 миллионов рублей. Сейчас все книги доставляют в школьные библиотеки.