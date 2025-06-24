Самарская филармония завершит сезон концертом с европейскими оперными звёздами

Гала-концерт (12+) с участием ведущих солистов оперных театров Европы состоится 29 июня в Концертном зале Самарской государственной филармонии. Мероприятие приурочено к закрытию концертного сезона.
На концерте прозвучат увертюры, арии и дуэты из опер зарубежных композиторов, а также знаменитые сарсуэлы и неаполитанские песни. Программа включает произведения Россини, Доницетти, Гуно, Бизе и других известных композиторов.
В концерте примут участие лауреат международных конкурсов Екатерина Лёхина, обладательница премии «Грэмми» за оперную запись, и Алексей Курсанов — солист Майнингенского государственного театра и приглашённый солист оперных театров Германии.
Сопровождать исполнителей будет Академический симфонический оркестр Самарской филармонии под управлением Дениса Власенко. Ведущей концерта выступит музыковед Ирина Цыганова.
Концерт начнётся в 19:00, количество мест ограничено. Вход — по билетам. Адрес: ул. Фрунзе, 141.
Ранее мы писали, что кинотеатр под открытым небом «Филин» продолжает работу у скульптуры «Ладья» и приглашает всех на бесплатные показы с 25 по 29 июня.
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