Роуминг могут отменить в странах ЕАЭС

По словам министра, положительным примером решения по отмене роуминга служит совместное решение Беларуси и России, которое вступило в силу 1 апреля 2025 года.
Я, как клиент сотовых операторов и России, и Беларуси, это почувствовал на себе. Потому что каждый месяц вижу счета за сотовые услуги. И надо признать, что после введения таких комфортных тарифов стоимость услуг сотовой связи в роуминге для меня существенно снизилась.
Что касается отмены роуминга в странах ЕАЭС, то с такой инициативой выступил Казахстан еще в 2019 году.
Чем раньше мы это сделаем, тем большего эффекта от нашего союза для граждан мы сможем получить.
Поэтому важно организовать тесное взаимодействие сотовых операторов между собой, чтобы они оценили затраты, свою рентабельность, динамику развития самого рынка. Регуляторы оценили все риски, связанные с применением справедливого тарифа и увеличением роуминговых звонков, и в конечном итоге на основе анализа всех рисков и преимуществ можно было принять решение.
Надеюсь, что это решение будет принято если не в текущем году, то в ближайшее время.
Министр полагает также, что доступные международные звонки в рамках ЕАЭС во многом способствуют развитию бизнес-среды.