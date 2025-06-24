Роуминг могут отменить в странах ЕАЭС

Я, как клиент сотовых операторов и России, и Беларуси, это почувствовал на себе. Потому что каждый месяц вижу счета за сотовые услуги. И надо признать, что после введения таких комфортных тарифов стоимость услуг сотовой связи в роуминге для меня существенно снизилась.