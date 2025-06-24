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Продажи квартир в массовом сегменте в Ростове сократились на 86%

Весной квартиры массового сегмента в Ростове продавали по 139−148 тысяч рублей за 1 кв. метр.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону количество проданных квартир массового сегмента за год снизилось на 86%. К такому выводу пришли при сравнении майских показателей 2024 и 2025 года. Об этом со ссылкой на аналитическую систему сообщает портал Домостройдон.ру.

— Одной из причин падения спроса, по мнению экспертов, стало прекращение действия льготной ипотеки с господдержкой под 8% с июля 2024 года, — говорится в публикации.

Наиболее заметное изменение коснулось квартир класса «стандарт» и «комфорт», на 31,2 и 127% соответственно. Чаще всего этой весной продавали одно- и двухкомнатное жилье. Расценки варьировались от 139 до 148 тысяч рублей.

Специалисты отмечают, что жилье массового сегмента остается более востребованным, несмотря на удаленность от центра города, слабо развитую транспортную доступность и отсутствие шумоизоляции.

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