Путин поручил доработать закон о жилье для детей-сирот

Москалькова доложила Путину о случае, когда вдова участника СВО из числа детей-сирот вынуждена в суде защищать свое право остаться в квартире своего супруга, так как она не была зарегистрирована в ней. Омбудсмен уточнила, что при этом у женщины есть законнорожденный ребенок и перед уходом на фронт он оставил доверенность.