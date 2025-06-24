Путин поручил доработать закон о жилье для детей-сирот

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с омбудсменом Татьяной Москальковой поручил проработать изменения в законодательство о жилье для детей-сирот, чтобы защитить права их супругов в случае гибели собственника такого жилья на СВО.
Москалькова доложила Путину о случае, когда вдова участника СВО из числа детей-сирот вынуждена в суде защищать свое право остаться в квартире своего супруга, так как она не была зарегистрирована в ней. Омбудсмен уточнила, что при этом у женщины есть законнорожденный ребенок и перед уходом на фронт он оставил доверенность.
«Но нужно было зарегистрироваться, прописаться», — добавила Москалькова.
«Вы знаете, нужно просто внести изменения в нормативную базу. Вы просто пометьте, пожалуйста, и сделайте предложение. Просто никогда в голову раньше, наверное, людям не приходило, что такие ситуации могут возникнуть. Нужно это “зачистить” абсолютно, и как можно быстрее», — отреагировал Путин.
Кроме того, Москалькова доложила Путину, что готова проработать с Минюстом и вопрос помощи детям участников СВО, погибших в ходе боевых действий. Омбудсмен в ходе доклада заметила, что сейчас дети погибших бойцов СВО не имеют права на получение жилья, если военнослужащий стоит на очереди.
«Давайте, обязательно сделайте это как можно быстрее», — поддержал Путин предложение Москальковой.