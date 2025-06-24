Набравшая 400 баллов ЕГЭ школьница рассказала, как готовилась к экзамену

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Выпускница московской школы № 1514 Надежда Яшмолкина, набравшая максимальные 400 баллов на ЕГЭ, рассказала, что при подготовке к экзаменам не посещала репетиторов, а проходила онлайн-курсы.
«Подготовку я начала летом после 10 класса, когда занималась на онлайн-курсах по русскому языку и по физике. Репетиторов у меня не было, но были разные бесплатные и платные онлайн-курсы. И также очень помогала подготовка в школе. У нас были не только уроки, но и пробники ЕГЭ, а также организовывались дополнительные занятия после уроков по подготовке к экзамену», — рассказала Яшмолкина журналистам.
Выпускница отметила, что помимо ЕГЭ она готовилась к олимпиадам, однако также оставалось время и на хобби. «Я уже восемь лет занимаюсь синхронным плаванием, это мое хобби. Спорт помогает мне переключиться, отдохнуть и не думать о том, сколько нужно успеть сделать», — добавила Яшмолкина.
Будущим выпускникам она посоветовала посещать школьные занятия и дополнительные факультативы по подготовке к экзаменам, потому что они помогают не тратить время дома.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что Яшмолкина получила высший балл по всем четырем предметам: русскому языку, профильной математике, информатике и физике. В течение года она побеждала также в шести профильных олимпиадах, участвовала в заключительных этапах Всероссийской олимпиады школьников по математике и информатике. На данный момент такой результат во всей стране — только у Яшмолкиной.
В свою очередь глава Рособрнадзора Анзор Музаев сообщил РИА Новости, что по России известны 11 участников ЕГЭ, которые набрали в сумме 300 баллов.
Около 712 тысяч человек сдавали Единый государственный экзамен в этом году.