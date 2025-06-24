Минтруда сказало, кто из белорусов не будет работать в рабочую субботу 12 июля. Подробности озвучили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты.
В том случае, если на 4 июля у белорусов выпадает социальный или трудовой отпуск, то суббота, 12 июля, окажется выходным днем. Если же на указанный день (речь идет про 4 июля) выпал больничный, то в субботу также не придется работа.
В Минтруда добавили: если сотрудника приняли на работу с 30 июня по 2 июля, то суббота, 12 июля, будет для него выходным днем. Кроме того, если 12 июля выпало на период отпуска, больничного, то день будет выходным.
В пресс-службе обращают внимание: в том случае, если на период больших выходных попали служебная командировка, повышение квалификации, профессиональная подготовка или переподготовка, то 12 июля будет рабочим днем.
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